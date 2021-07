Podolski kündigt Karriereende in Polen an

Er hat in der Bundesliga gespielt, in England, Italien, der Türkei, Japan - und nun zieht es ihn zurück in die ganz alte Heimat. Lukas Podolski beendet seine Karriere bei dem polnischen Verein, der neben seinem Geburtsort ansässig ist. Das wird emotional, ist sich der 36-Jährige sicher.

Die Rückkehr in sein Geburtsland Polen soll für Lukas Podolski ein emotionales letztes Kapitel seiner Profi-Karriere werden. Das bekräftigte der 36-Jährige im Rahmen seiner offiziellen Vorstellung beim Fußball-Erstligisten Gornik Zabrze. "Das wird mein letzter Klub, mein letzter Schritt", sagte Podolski: "Diese Entscheidung habe ich extra so getroffen."

Er sei "drei Kilometer entfernt von hier geboren, hier habe ich meine ersten Schritte gemacht, und jetzt werde ich hier Fußball spielen." Podolski unterschrieb seinen Einjahresvertrag, schon am Mittwoch war er am Flughafen von vielen Fans empfangen worden.

Der Wechsel nach Zabrze sei lange geplant gewesen, den Kontakt zum Klub habe er auch auf seinen Stationen "in Japan und in der Türkei" gepflegt. Die Ankunft sei nun ähnlich emotional wie seine Rückkehr zum 1. FC Köln nach der Zeit bei Bayern München im Jahr 2009.

"Vielleicht sogar etwas emotionaler, weil ich hier geboren bin", sagte Podolski, "meine ganze Familie ist Fan dieses Klubs. Jetzt trage ich selbst das Trikot, und das letzte Spiel meiner Karriere werde ich für Gornik bestreiten."

Auch in Zabrze wird Podolski mit der Nummer 10 auflaufen, die Saison beginnt bereits in gut zwei Wochen am 24. Juli mit dem Auswärtsspiel bei Pogon Stettin. Die vergangene Spielzeit hatte Gornik auf Rang zehn abgeschlossen.

Wie Podolskis Berater Nassim Touhiri unlängst bei RTL bestätigte, kam der 130-malige Nationalspieler dem Verein finanziell "erheblich" entgegen: "Er wollte es unbedingt machen." Der langjährige Bundesliga-Profi Tomasz Hajto nannte Podolskis Wechsel zuletzt den "größten Deal für polnische Verhältnisse, was einen Klub aus unserer nationalen Liga angeht."