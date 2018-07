Sport

CR7 lässt Zukunft offen: Portugal muss um Ronaldo bangen

Trotz seiner vielen Stars dreht sich in der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft alles um Cristiano Ronaldo. Aber wie lange noch? Nach dem WM-Aus gegen Uruguay will der 33-jährige "GOAT" sich nicht festlegen.

Cristiano Ronaldo hat seine Zukunft in der portugiesischen Nationalmannschaft nach dem Ausscheiden im WM-Achtelfinale offen gelassen. "Das ist kein Moment, um über die Zukunft von Spielern oder Trainern zu sprechen", sagte der Weltfußballer nach der 1:2 (0:1)-Niederlage des Europameisters gegen Uruguay.

Er sei "stolz auf die Mannschaft. Das Team ist jung und stark und kann auch in Zukunft um Titel spielen. Wir verlassen das Turnier hoch erhobenen Hauptes", sagte Ronaldo. Das Turnier in Russland war Ronaldos vierte WM. Mit der Partie gegen Uruguay zog er mit Bastian Schweinsteiger gleich: Wie der deutsche Weltmeister hat jetzt auch der Portugiese 38 Spiele bei EM- und WM-Endrunden bestritten, mehr hat keiner. Der Rekord wird also frühestens 2020 fallen, sollte Portugal sich für die paneuropäische EM qualifizieren - und Ronaldo mit dann 35 Jahren noch für die Nationalmannschaft spielen.

"Alle in Portugal hoffen, dass er noch im Jahr 2022 da sein wird, auch wenn er dann 37 Jahre alt sein wird", sagte Mitspieler Bernardo Silva stellvertretend für sein Team. Trainer Fernando Santos meinte: "Cristiano hat dem Fußball noch viel zu geben und ich hoffe, dass er bleibt, um den jungen Spielern zu helfen, zu wachsen und sich zu entwickeln. Wir haben ein Team mit vielen jungen Spielern und natürlich wollen wir ihn alle bei uns haben."

Auch wenn Ronaldo auch in seinem sechsten K.o.-Spiel bei Weltmeisterschaften ohne Tor blieb (514 Minuten), war das Turnier in Russland für ihn persönlich das erfolgreichste Großereignis seiner Laufbahn. Bei keinem seiner sieben Teilnahmen zuvor (3xWM, 4xEM) erzielte der Superstar von Real Madrid so viele Treffer. In Russland traf er gleich vier Mal. Zudem stieg er in den exklusiven Kreis jener Spieler auf, die bei vier Weltmeisterschaften getroffen haben - dies gelang zuvor nur Pele, Uwe Seeler und Miroslav Klose.

Nach dem Champions-League-Sieg mit seinem Verein Real Madrid im Mai machte Ronaldo ähnliche Andeutungen. "Es war sehr schön, bei Real zu sein", sagte der Weltfußballer nach dem 3:1 (0:0) gegen den FC Liverpool in Kiew im Interview mit beIN Sports: "In den nächsten Tagen werde ich den Fans eine Antwort geben, denn sie waren wirklich immer an meiner Seite." Später bedankte er sich bei den Fans und verkündete: "Hoffentlich sehen wir uns auch nächstes Jahr hier", was allgemein als Bestätigung für einen Verbleib bei Real gedeutet wurde.

Quelle: n-tv.de