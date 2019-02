Ohne von lästigen Ligaaufgaben gestört zu werden, können sich der FC Liverpool und Jürgen Klopp auf den CL-Kracher gegen den FC Bayern vorbereiten. Dafür gefordert: Die Langeweile-Spitzenreiter aus Turin und Paris - und das spanische Sportgericht im Fall Gareth Bale.

Spanien

Der FC Barcelona will in der Primera Division seine kleine Ergebnis-Delle überwinden. Nach drei Remis in drei Pflichtspielen muss für das Team um Superstar Lionel Messi und den zuletzt überragenden Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ab 20.45 Uhr gegen Real Valladolid ein Sieg her, um den zuletzt formstarken Erzrivalen Real Madrid in der Tabelle auf Abstand zu halten.

Real - vor dem 24. Spieltag sechs Punkte hinter Barcelona - trifft am Sonntagmittag auf den FC Girona. Die gute Stimmung durch zuletzt gute Ergebnisse in Serie trübte Superstar Gareth Bale. Dem Waliser droht eine lange Sperre wegen seines umstrittenen Torjubels am vergangenen Samstag beim Erfolg im Stadtduell bei Atlético (3:1). Dem Waliser wird vorgeworfen, die gegnerischen Fans mit einer Art "Fuck you"-Geste verhöhnt zu haben. Die Ermittlungen laufen, das Strafmaß kann demnach zwischen vier und zwölf Spiele betragen.

Italien

Der bislang noch ungeschlagene Tabellenführer Juventus Turin hat schon vorgelegt - und den 24. Spieltag der Serie A mit einem ungefährdeten 3:0 (2:0)-Sieg gegen den abstiegsgefährdeten Frosinone Calcio eröffnet. Paulo Dybala (6.), Leonardo Bonucci (17.) und Cristiano Ronaldo (63.) trafen für Juve. Durch den 21. Saisonsieg im 24. Spiel wuchs der Vorsprung der "Alten Dame" auf "Verfolger" SSC Neapel auf sagenhafte 14 Punkte. Die Neapolitaner, am Donnerstag noch erfolgreich beim FC Zürich (3:1) im Europa-League-Einsatz, müssen am Sonntagabend gegen den FC Turin nachlegen. Das Spitzenspiel des Spieltags steht aber bereits ab 20.30 Uhr an, bereits die Partie des Vierten AC Mailand (39 Punkte) beim Fünften Atalanta Bergamo (38).

Frankreich

Unter der Woche erlebte Paris Saint-Germain mit dem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel bei Manchester United ein Champions-League-Highlight. Da wird es Thomas Tuchel freuen, dass auch der Fußball-Alltag in der Ligue 1 für seine Pariser ein weiteres Top-Duell bereithält. Der Meister muss am Sonntagabend ab 21 Uhr beim Vierten AS St. Etienne mit dem früheren Dortmunder Verteidiger Neven Subotic antreten. Verfolger OSC Lille - trotz zwei Spielen mehr mit schon zehn Punkten hinter Paris - empfängt bereits am Sonntag ab 15 Uhr den Tabellenfünften Montpellier HSC.

England

Die Premier League macht Pause. In England ist FA-Cup-Time mit dem Achtelfinale. Da sich der FC Liverpool schon in der dritten Runde aus dem Wettbewerb verabschiedete, kann sich Trainer Jürgen Klopp mit seinen Spielern ganz in Ruhe auf das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag in der Champions League gegen den deutschen Meister Bayern München vorbereiten und vielleicht eine Extra-Runde Padel-Tennis einschieben. Manchester City, Liverpools schärfster Meisterschafts-Rivale, darf sich am Samstag beim Viertligisten Newport County in Wales für das erste K.o.-Runden-Hinspiel der Königsklasse am Mittwoch beim FC Schalke 04 einspielen. Das Topspiel der FA-Cup-Runde findet am Montag in London statt: Eine Woche nach dem 0:6 in der Premier League bei Manchester City geht es für den FC Chelsea gegen Citys Stadtrivalen United ums Weiterkommen.