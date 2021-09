Real Madrid erobert die Tabellenführung in La Liga zurück. Gegen Aufsteiger RCD Mallorca lassen die Königlichen von Beginn an keine Zweifel am Heimsieg aufkommen. Spieler des Abends ist Marco Asensio.

Spaniens Nationalspieler Marco Asensio hat Real Madrid mit einem Dreierpack zum sechsten Pflichtspiel-Sieg in Serie geschossen. Am 6. Spieltag trug der 25-Jährige maßgeblich zum nie gefährdeten 6:1 (3:1) der Königlichen gegen RCD Mallorca im heimischen Bernabeu-Stadion bei. Damit eroberte Real am Mittwoch die Tabellenführung in der Primera Division zurück, die es für einen Tag an den Stadtrivalen Atletico verloren hatte.

Das 1:0 hatte Karim Benzema bereits nach drei Minuten erzielt. In der 78. Minute traf er nochmal. Asensio war in der 24., 29. und 55. Minute erfolgreich, zwischenzeitlich hatte der Südkoreaner Kang-In Lee auf 1:2 verkürzt (25.). Den Schlusspunkt des Tore-Festivals vor reichlich 20.000 Zuschauern setzte Isco mit seinem Treffer in der 84. Minute.

Real führt nun mit 16 Punkten vor Atletico (14) und dem FC Sevilla (11.), der sich am Mittwoch mit 3:1 gegen den FC Valencia behauptete. Für Rio-Weltmeister Toni Kroos, der unter der Woche nach langer Verletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, kam die Partie noch zu früh.