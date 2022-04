Cristiano Ronaldo und seine Lebensgefährtin trauern um ihren Sohn. Deshalb wird der Superstar nicht im Topspiel beim FC Liverpool antreten. Die beiden Klubs sind verfeindet, dennoch haben sich die Fans von Jürgen Klopps Teams etwas Spezielles für CR7 ausgedacht.

Superstar Cristiano Ronaldo wird nach dem Tod seines Sohnes dem englischen Fußball-Spitzenklub Manchester United im Topspiel gegen den FC Liverpool fehlen. "Die Familie ist wichtiger als alles andere und Ronaldo unterstützt seine Lieben in dieser schweren Zeit", schrieb United in einem Statement: "Daher können wir bestätigen, dass er am Abend im Spiel gegen Liverpool in Anfield nicht dabei sein wird, und wir unterstreichen die Bitte der Familie um Privatsphäre."

Manchester United und Liverpool sind seit jeher Rivalen, für manche Fans sogar Erzfeinde. Dennoch planen die Fans von Jürgen Klopps Tabellenzweitem eine besondere Geste: Wie englische Medien übereinstimmend berichten, wollen die Zuschauer um 21.07 deutscher Zeit (Anstoß ist um 21 Uhr/ Sky und im Liveticker auf ntv.de) 60 Sekunden für Ronaldo klatschen. Der Portugiese trägt die Rückennummer 7 und ist auch bekannt als CR7. Er hat in dieser Saison in allen Wettbewerben 21 Tore erzielt und ist damit der beste Torschütze von United.

"Der größte Schmerz"

Ronaldo und seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez hatten am Montagabend über die sozialen Netzwerke die Nachricht vom Tod ihres Sohnes veröffentlicht. "In größter Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser Junge verstorben ist. Dies ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können", schrieb das Paar in einem bewegenden Statement.

Im Oktober hatte das Paar mitgeteilt, Zwillinge zu erwarten. Während ein Mädchen wohlauf zur Welt kam, starb dessen Zwillingsbruder bei oder kurz nach der Geburt. "Wir senden dir und deiner Familie in dieser Zeit Liebe und Kraft", schrieb sein Verein bereits kurz danach. Ronaldo ist insgesamt Vater von fünf Kindern. Die Fußballgemeinde bekundete anschließend ihre Anteilnahme. Unter anderem Ronaldos aktuelle United-Teamkollegen David de Gea und Marcus Rashford teilten auf Twitter Nachrichten an den Portugiesen, die Vereine Sporting Lissabon, Real Madrid und Juventus Turin ehrten ihren ehemaligen Stürmer.