Karl-Heinz Rummenigge wird den FC Bayern München laut übereinstimmenden Medienberichten bereits Ende Juni verlassen. Der 65-Jährige unterzeichnet einen Auflösungsvertrag zum 30. Juni 2021. Neuer starker Mann an der Säbener Straße ist nun Oliver Kahn.

Ende Juni enden 30 Jahre Karl-Heinz Rummenigge bei Bayern München. Der vorzeitige Abschied kommt überraschend. Mit Oliver Kahn steht sein Nachfolger bereits bereit. Er gehört seit Januar 2020 dem Vorstand des Klubs an.

Ursprünglich hatte Rummenigge seinen Rückzug für den 31. Dezember 2021 geplant, doch nun geht alles ganz schnell. Nach 30 Jahren im Management des FC Bayern München legt Rummenigge laut übereinstimmenden Medienberichten sein Amt mit Ablauf des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2021 nieder. Dies sei für den gebürtigen Lippstädter der bessere Zeitpunkt für eine Übergabe der Amtsgeschäfte.

Bereits bei den Verhandlungen mit Julian Nagelsmann hatte sich der nun scheidende Vorstandsvorsitzender im Hintergrund gehalten und in den vergangenen Monaten immer mehr Verantwortung an Oliver Kahn übertragen.

Vom Weltklassefußballer zum mächtigen Mann im Weltfußball

In seiner Zeit beim FC Bayern holte Rummenigge insgesamt 12 internationale Titel, 21 Meisterschaften und 14 Pokalsiege. Zuletzt gewann der Verein neun Bundesliga-Titel in Folge. In den Jahren 2014 bis 2016 führte er das bayerische Schwergewicht nach der Haftstrafe für Uli Hoeneß sicher durch unruhige Zeiten.

Rummenigge wurde 1991 vom damaligen Präsidenten Fritz Scherer zum FC Bayern zurückgeholt. Nach einer Dekade als Vizepräsident wurde er im Februar 2002 im Zuge der Ausgliederung der Fußballabteilung zum Vorstandsvorsitzenden der FC Bayern München AG. In der Folge stieg der ehemalige Weltklassefußballer zu einem der mächtigsten Männer im Weltfußball auf.

Von Januar 2008 bis zum September 2017 war Rummenigge der erste Vorsitzende der European Club Association (ECA). Dort trieb er die Reformen der UEFA Champions League voran. Einer europäischen Super League außerhalb des europäischen Verbandes konnte er zuletzt nichts abgewinnen. Gemeinsam mit Frankreichs Top-Team Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund lehnten die Bayern eine Teilnahme ab. "Das war ein ganz wichtiges Zeichen", erklärte er im Anschluss.

Der FC Bayern München verdoppelte im vergangenen Jahrzehnt seinen Umsatz von 328,5 Millionen Euro auf 698 Millionen Euro in Pandemiezeiten. Im Jahr zuvor hatte der Gesamtkonzern sogar einen Umsatz von 750 Millionen Euro ausweisen können.