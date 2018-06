Sport

"Es fehlen nur Nuancen": Russland baut Sieglos-Serie aus

In wenigen Tagen beginnt in Russland die Fußball-WM. Und der Gastgeber geht mit der Hypothek von inzwischen sieben Spielen ohne Sieg ins Turnier. im Remis gegen die Türkei erkennt Trainer Tschertschessow dennoch einen Aufschwung.

Russlands Fußball-Nationalmannschaft hat die Generalprobe für die Heim-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) verpatzt. Gegen die nicht für die Endrunde qualifizierte Türkei kamen die Russen neun Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien in Moskau nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus.

"Von der Qualität her war es ein Schritt nach vorne im Vergleich mit dem Österreich-Spiel. Wir müssen noch an Nuancen arbeiten", sagte Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow. Vergangene Woche hatte Russland in Österreich mit 0:1 (0:1) verloren. Insgesamt wartet die Sbornaja nun schon seit sieben Spielen auf einen Sieg. Den letzten Erfolg gab es im Oktober vergangenen Jahres gegen Südkorea (4:2).

Gegen die Türkei brachte Alexander Samedow den WM-Gastgeber im ZSKA-Stadion in der 35. Minute in Führung. Der Wolfsburger Yunus Malli (59.) erzielte den Ausgleich für die Türkei. Neben Malli kamen aus der Bundesliga auch noch Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Caglar Söyüncü (SC Freiburg) und der Neu-Düsseldorfer Kenan Karaman zum Einsatz. In der Gruppe A der WM trifft Russland noch auf Ägypten (19. Juni) und Uruguay (25. Juni).

Quelle: n-tv.de