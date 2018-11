Sport

Schürrle trifft für Fulham: Sané macht City glücklich, Reds ziehen mit

Auch dank eines Doppelpacks des deutschen Fußball-Nationalspielers Leroy Sané verteidigt der englische Meister Manchester City seine Tabellenführung in der Premier League erfolgreich. Doch Jürgen Klopps Liverpooler halten den Druck hoch.

Auch dank eines Doppelpacks des deutschen Fußball-Nationalspielers Leroy San hat der englische Meister Manchester City seine Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft von Teammanager Josep Guardiola besiegte West Ham United souverän mit 4:0 (3:0). City ging durch Tore von David Silva (11.) und Raheem Sterling (19.) schnell in Führung, Leroy Sanè gab dabei die Vorlage zum 2:0, den Treffer zum 3:0 (34.) erzielte der ehemalige Schalker selbst, kurz vor Schluss (90.+3) traf er erneut. Ilkay Gündogan wurde nach 69 Minuten ausgewechselt.

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp liegt derweil mit 33 Zählern zwei Punkte hinter City auf Platz zwei. Die Reds gewannen 3:0 (0:0) gegen den FC Watford. Für Liverpool waren Topstürmer Mohamed Salah (67.), der englische Nationalspieler Trent-Alexander Arnold (76.) und der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino (89.) erfolgreich. "Das erste Tor war brillant. Das 2:0 ein Weltklasse-Freistoß und der dritte Treffer einer der besten Konterangriffe, die ich je gesehen habe", schwärmte Klopp nach der Partie. Kapitän Jordan Henderson sah in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte.

Rekordmeister Manchester United kam gegen Crystal Palace nur zu einem 0:0, bei den Gästen stand der ehemalige Schalker Max Meyer in der Startelf. Der FC Fulham mit Ex-Weltmeister Andre Schürrle gewann auch durch das fünfte Saisontor des ehemaligen Dortmunders 3:2 (2:1) gegen den FC Southampton. Es war ein gelungener Einstand für Neu-Trainer Claudio Ranieri. Fulham erwischte mit Ranieri, der 2016 mit Leicester City überraschend die Meisterschaft gewonnen hatte, keinen guten Start. Stuart Armstrong brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Allerdings waren im Anschluss Aleksandar Mitrovic (33./53.) und Schürrle (43.) treffsicher. Armstrong gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Quelle: n-tv.de