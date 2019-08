(Foto: imago images / Uk Sports Pics Ltd)

Herber Schlag für FC Bayern Sané muss am Kreuzband operiert werden

Die Knie-Verletzung von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané ist schlimmer als befürchtet. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat der Profi von Manchester City sich das Kreuzband im rechten Knie angerissen und muss operiert werden. Er droht damit mehrere Monate auszufallen.

Die schlimmsten Befürchtungen des FC Bayern scheinen sich zu bewahrheiten: Wie die "Bild"-Zeitung und der "Kicker" berichten, hat sich Leroy Sané doch eine schwere Knie-Verletzung zugezogen. Das Kreuzband im rechten Knie ist demnach angerissen. Dem deutschen Fußball-Nationalspieler droht eine monatelange Pause. Eine offizielle Bestätigung von Sanés Verein Manchester City oder dem deutschen Rekordmeister aus München gibt es zunächst nicht.

Der 23-Jährige war am vergangenen Sonntag im Community Shield gegen den FC Liverpool bereits in der 13. Minute ausgewechselt worden. Der Flügelspieler hatte sich zuvor bei einem Zweikampf mit Trent Alexander-Arnold das Knie verdreht und musste minutenlang auf dem Rasen behandelt werden.

"Der erste Eindruck war nicht gut, aber ich glaube, es ist nicht schlimm", hatte Citys Teammanager Josep Guardiola noch im Anschluss der Partie, die Manchester im Elfmeterschießen, gesagt. Was die schwere Verletzung nun für die Transferambitionen des FC Bayern bedeutet? Unklar. Der "Sun"-Reporter David Coverdale hatte am Vormittag via Twitter geschrieben, dass sich der Deal wegen der Knieverletzung zerschlagen habe.

Noch am Mittag hatte Thomas Müller gesagt: "Zu Transfers kann ich persönlich leider immer noch nichts sagen. Das habt Ihr wahrscheinlich schon vermutet. Ich bin weder Mediziner noch Transferpolitiker", sagte der Bayern-Angreifer. "Es ist ja schon alles vermeldet worden, von perfekt zu geplatzt bis mittendrin. Da weiß man natürlich nicht immer genau, wem man da glauben soll - und wann."

Alternativen Ziyech und Bergwijn?

Als Alternative nach wie vor in Verbindung gebracht wird der FC Bayern etwa mit Hakim Ziyech. Der 26 Jahre alte Marokkaner von Ajax Amsterdam überzeugte in der vergangenen Saison in der Champions League, ihn würde der niederländische Rekordmeister aber wohl erst nach erfolgreicher Qualifikation für die Königsklasse gehen lassen. Der zentral und als Flügelspieler einsetzbare Ziyech soll nach "Kicker"-Informationen 35 Millionen Euro kosten.

Im Gespräch ist auch Steven Bergwijn, 21 Jahre alter niederländischer Nationalspieler. Er wäre sofort zu haben, weil er mit der PSV Eindhoven in der Qualifikation zur Champions League schon ausgeschieden ist. Bergwijn ist Linksaußen, hat in der vergangenen Saison 14 Tore geschossen, zwölf vorbereitet und fünf Spiele in der Champions League absolviert. Sein Vertrag bei der Mannschaft des früheren Münchners Mark van Bommel läuft noch bis 2022.