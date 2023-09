Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 trennt sich nach dem schlechten Start in die Zweitliga-Saison von Trainer Thomas Reis. Der 49-Jährige wird aufgrund "mangelnder Erfolgsperspektive" von seinen Aufgaben entbunden. Vorerst übernimmt der bisherige Co-Trainer Matthias Kreutzer.

Das Tischtuch war zerschnitten, der Trainer nicht mehr zu halten. Nach nur sieben Spieltagen in der Saison 2023/2024 hat sich der FC Schalke 04 von Thomas Reis getrennt. Dem 49-Jährigen wurden auf Schalke keine Großtaten mehr zugetraut. "Königsblau zieht Konsequenzen aus der negativen Entwicklung der vergangenen Wochen: Nach den zuletzt insgesamt enttäuschenden Auftritten und mangelnder Erfolgsperspektive hat sich die sportliche Leitung dazu entschieden, Chef-Trainer Thomas Reis und Co-Trainer Markus Gellhaus mit sofortiger Wirkung freizustellen", hieß es in einem ausführlichen Statement des ehemaligen Bundesligisten. Bis auf Weiteres wird der bisherige Co-Trainer Matthias Kreutzer die Verantwortung übernehmen.

Der FC Schalke 04 war in den vergangenen Wochen zumeist aufgrund schwacher sportlicher Leistungen und zahlreicher Turbulenzen abseits des Platzes in die Schlagzeilen geraten. Mit nur zwei Siegen aus sieben Spielen steht der Gigant aus dem Ruhrgebiet aktuell auf dem Relegationsplatz 16 in der zweiten Liga. Am Wochenende hatten die Königsblauen mit 1:3 beim FC St. Pauli verloren. Nach einem kontroversen Interview nach dem Spiel hatten die Schalker am nächsten Tag Abwehrchef Timo Baumgartl vorerst suspendiert. Wenig klausuliert hatte der ehemalige Spieler von Union Berlin die Taktik des Trainers kritisiert.

Reis blieb nur ein Jahr auf Schalke

"Nach dem Sieg der Moral gegen Magdeburg war unsere Erwartungshaltung, dass wir auf St. Pauli weitere Fortschritte sehen würden. Stattdessen mussten wir einen empfindlichen Rückschritt hinnehmen", sagte Sportvorstand Peter Knäbel: "Wir haben die vergangenen Tage zu intensiven Beratungen genutzt und sind zu dem Schluss gekommen, diesen Schritt im Sinne des Vereins genau jetzt tätigen zu müssen. Unser Ziel ist es, den seit dem Saisonstart insgesamt negativen Trend zu brechen."

Reis hatte Ende Oktober 2022 nach dem Rausschmiss von Frank Kramer als Trainer beim damaligen Bundesligisten FC Schalke 04 übernommen. Trotz einer formidablen Rückrunde war es ihm ganz knapp nicht gelungen, den Traditionsverein in der Liga zu halten. Im Sommer verloren die Königsblauen zahlreiche Schlüsselspieler wie den Verteidiger Moritz Jenz oder Flügelspieler Marius Bülter. Diese wurden nicht adäquat ersetzt. Trotzdem gingen die Königsblauen mit dem Ziel Wiederaufstieg in die zweite Zweitliga-Saison in nur drei Jahren.

"Unser gemeinsames Ziel ist es, mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Matthias Kreutzer genießt unser volles Vertrauen, und wir werden ihn mit all unseren Mitteln unterstützen. Parallel arbeiten wir an der Nachfolgelösung", erklärte Sportdirektor André Hechelmann vor den anstehenden Spielen in Paderborn und gegen Hertha BSC. Der gefeuerte Thomas Reis kam in der Mitteilung des Vereins nicht zu Wort.