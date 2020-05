Spektakel in Sinsheim Schalke kollabiert auch in Düsseldorf

Schalke 04 stürzt mit der Niederlage gegen Düsseldorf noch tiefer in die ohnehin schon große Krise - und Hoffenheim gewinnt in einem spektakulären Spiel voller Videobeweise gegen Köln. Das Team aus Paderborn verpasst im Abstiegskampf dringend benötigte Punkte.

Düsseldorf - Schalke: 2:1 (0:0)

Zehn Spiele, 3:24 Tore, kein Sieg: Der rasante Fall von Schalke 04 und Trainer David Wagner hat sich auch bei Fortuna Düsseldorf fortgesetzt. Die harmlosen Königsblauen unterlagen am 28. Spieltag beim rheinischen Abstiegskandidaten 1:2 (0:0) und verlieren die Europapokalplätze zunehmend aus den Augen. "Schalke-Experte" Rouwen Hennings (63.) und Kenan Karaman (68.) drehten binnen fünf Minuten die Partie und sorgten damit für das zehnte Schalker Spiel in Folge ohne Sieg - so lange musste eine Gelsenkirchener Mannschaft in diesem Jahrtausend noch nie auf einen Sieg warten. Die Düsseldorfer von Trainer Uwe Rösler verschafften sich nach vier Unentschieden in Serie etwas Luft im Abstiegskampf, bleiben aber vorerst auf dem Relegationsplatz. Schalke fehlen schon fünf Punkte auf einen Europapokal-Platz.

Hoffenheim - Köln (1:0)

Dank des überragenden Christoph Baumgartner hat die TSG 1899 Hoffenheim ihre Serie von sieben sieglosen Spielen beendet. Der 20 Jahre alte Österreicher erzielte beim 3:1 (1:0) der Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln zwei Tore (11./46. Minute) und bereitete den dritten Treffer durch 3:0 Steven Zuber (48.) vor. Das Team des früheren TSG-Trainers Markus Gisdol verpasste damit im zweiten Geisterspiel in Sinsheim die Chance, in der Tabelle an Hoffenheim vorbeizuziehen. Für die Gäste traf in Florian Kainz (60.) ebenfalls ein Österreicher. Genau wie beim 2:2 gegen Düsseldorf am Sonntag vergab Kölns Mark Uth (76.) einen Foulelfmeter, scheiterte an Hoffenheims Keeper Oliver Baumann. Die am Ende stark abbauenden Hoffenheimer dürfen sich damit weiter Hoffnungen auf einen Europa-League-Platz machen.

Augsburg - Paderborn 0:0 (0:0)

Wichtige drei Punkte im Abstiegskampf verpasste Schlusslicht Paderborn beim FC Augsburg. Durch das 0:0 rückt das Ziel Klassenerhalt bei dem Team von Steffen Baumgart in weite Ferne. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt schon acht Punkte.

Union Berlin - Mainz 1:1 (1:1)

Das 1:1 zwischen Union Berlin und Mainz hilft keinem der Teams so wirklich im Abstiegskampf. Ridle Baku (13.) schoss den ersten Treffer der Partie für die Mainzer, die nach einer Gelb-Roten Karte für Robert Andrich (42.) gut eine Halbzeit lang ib Überzahl spielten. Marcus Ingvartsen (33.) sorgte per Freistoß für das Unentschieden. Beide Mannschaften bleiben dadurch im unteren Tabellendrittel.