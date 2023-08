Neun Fußballer des Klubs Medeama SC finden ein neues sportliches Zuhause - sie alle landen beim selben Klub auf Malta. Sechs Spieler dürfen bleiben, drei werden verliehen. Eine neue Regel macht das möglich. Über die Hintergründe dieses außergewöhnlichen Deals wird derweil nichts bekannt.

Ein maltesischer Fußballklub hat in einem außergewöhnlichen Massentransfer neun Spieler vom ghanaischen Premier-League-Verein Medeama SC verpflichtet. Dem Sirens FC, der in Maltas höchster Spielklasse spielt, schlossen sich nun die Verteidiger Daniel Opoku und Moro Muktar, die Mittelfeldspieler Kwasi Donsu und Prosper Owusu Boakye, der Flügelstürmer Akadom Mohammed Hafiz sowie die Angreifer Charles Agyemang, Frank Boateng, Joshua Agyemang und Bismark Asare an. Die Vereine hätten sich kürzlich geeinigt, würden aber keine Vertragsdetails oder weitere Einzelheiten bekannt geben, hieß es in einer Mitteilung von Medeama SC.

Maltesischen Medienberichten zufolge ist dieser Vorgang einmalig in der Geschichte des maltesischen Fußballs. Niemals zuvor wechselten in der maltesischen Premier League im kleinsten EU-Land so viele Spieler desselben Klubs auf einmal zu einem anderen Verein. Nach einer vor einigen Wochen eingeführten Regeländerung können maltesische Erstligisten bis zu 16 ausländische Spieler anmelden. Davon können 14 in den Mannschaftskader aufgenommen werden, während die anderen beiden ausgeliehen werden.

Drei Spieler haben den ghanaischen Angaben zufolge einen einjährigen Leihvertrag bei dem Verein aus San Pawl il-Bahar im Nordwesten Maltas unterzeichnet - die restlichen sechs einen unbefristeten Vertrag. Die Spieler gewannen in der Saison 2022/2023 mit ihrem Klub ihren ersten Meistertitel der Ghana Premier League. Die Sirens haben in Malta noch nie einen Ligatitel gewonnen, sind aber 2019 erstmals in die Malta Premier League aufgestiegen. Alle neun Spieler sind bereits zur Vorbereitung auf die neue Saison in Malta eingetroffen und haben am Mittwoch der Botschafterin des westafrikanischen Landes in Valletta, Barbara Akuokor Benisa, einen Besuch abgestattet, teilte der Verein am Mittwoch mit.