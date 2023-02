Der SC Paderborn nutzt seine Chance: Im Topspiel des 21. Spieltags der 2. Bundesliga macht ein Freistoß den Unterschied gegen den 1. FC Kaiserslautern. Eintracht Braunschweig geht trotz Aufholjagd gegen Holstein Kiel im Kampf um den Klassenerhalt leer aus.

Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel 2:3 (0:2)

Aufsteiger Eintracht Braunschweig rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in den Abstiegskampf. Die Niedersachsen verloren zum Auftakt des 21. Spieltages 2:3 (0:2) gegen Holstein Kiel und könnten nach nur einem Sieg in den letzten neun Spielen am Wochenende auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. Der Vorsprung vor dem Relegationsrang beträgt nur einen Punkt.

Der überragende Jubilar Fabian Reese (14.), Holmbert Fridjonsson (22.) und Timo Becker (48.) sicherten den Kielern mit ihren Toren den ersten Zweitligasieg in Braunschweig. Die Störche behaupteten nach zwei Niederlagen in Folge ihren Platz im vorderen Tabellenmittelfeld. Der eingewechselte Maurice Multhaup (57.) und Danilo Wiebe (69.) verkürzten.

Die Gastgeber begannen vor 18.747 Zuschauern an der Hamburger Straße extrem defensiv. Reese, der sein 150. Zweitligaspiel bestritt, war maßgeblich an der 2:0-Führung der Gäste beteiligt. Zunächst verwertete der Ex-Schalker eine Hereingabe von Philipp Sander, dann schlug er selbst eine Flanke auf Steven Skrzybski, der noch an Eintracht-Torhüter Jasmin Fejzic scheiterte, ehe Fridjonsson im Nachschuss traf.

Erst danach versuchte es Braunschweig mit Offensivaktionen. Nach der Pause wechselte Trainer Michael Schiele gleich dreimal, doch der Schuss ging zunächst nach hinten los: Nach starker Vorarbeit von Reese sorgte Becker für die vermeintliche Entscheidung. Aber die Eintracht kämpfte sich mit zwei Treffern zurück.

SC Paderborn - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)

Der SC Paderborn darf nach einem späten Treffer im Verfolgerduell weiter vom Aufstieg Bundesliga träumen. Gegen den 1. FC Kaiserslautern setzte sich die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok mit 1:0 (0:0) durch und verdrängte zumindest vorläufig den 1. FC Heidenheim vom dritten Tabellenplatz. Für den Aufsteiger aus der Pfalz bedeutete die zweite Niederlage nacheinander einen Dämpfer. Jannis Heuer (78.) erlöste Paderborn mit einem starken Freistoß. Kaiserslautern hatte zuvor das 1:0 knapp verpasst - Terrence Boyd (68.) traf bei einem Konter per Grätsche nur die Latte.

In einer intensiven Partie erwischte Paderborn den besseren Start, Julian Justvan (9.) vergab nach schönem Zuspiel von Uwe Hünemeier die Möglichkeit aufs 1:0, als er freistehend an FCK-Torhüter Andreas Luthe scheiterte. Kurz darauf ließen Marcel Hoffmeier und Marvin Pieringer (15.) eine Doppelchance ungenutzt.

Kaiserslautern ließ in der Folge weniger zu und kam selbst zu Abschlüssen: Gefährlich wurde es vor allem bei Nicolai Rapps Distanzschuss (37.), der knapp am Paderborner Tor vorbeiflog. Im zweiten Durchgang blieb das Spiel offen. Paderborn hatte mehr Ballbesitz und drängte auf das Führungstor, der FCK hielt vehement dagegen und schaffte es meist, die Gastgeber vom Tor fernzuhalten. Bei Kontern blieben die Gäste gefährlich - wie beim Lattenschuss von Boyd.