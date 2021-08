Die deutschen Champions-League-Starter haben bei ihrer Auslosung überaus unterschiedliche Erfahrungen gemacht: Spannende Gruppe, Glückslos, Schockprogramm. In der Europa League können sich Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen nicht beschweren.

Europa League live bei RTL Die Mediengruppe RTL zeigt ab der Saison 2021/22 die Europa League und die Europa Conference League. Pro Spielzeit besitzt die Mediengruppe exklusiven Zugriff auf insgesamt 282 Spiele. Gezeigt werden die Partien im Fernsehen auf den Sendern RTL und Nitro, dazu kommt das Streaming über das Videoportal TVNOW.

Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stehen vor reizvollen, aber lösbaren Aufgaben auf dem Weg in die K.o.-Runde der Europa League. Frankfurt bekommt es in der Gruppenphase mit Mesut Özil und Fenerbahce Istanbul sowie Olympiakos Piräus und Royal Antwerpen zu tun. Das ergab die Auslosung in Istanbul. Leverkusen spielt gegen Celtic Glasgow, Real Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest. gegen die Ungarn gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Peter Stöger.

Eintracht Frankfurt blickt nach der Auslosung auf "eine sehr spannende Gruppe. Wir freuen uns sehr darauf. Unser Ziel ist es natürlich weiterzukommen", sagte Sportvorstand Markus Krösche bei RTL/ntv in einer ersten Reaktion. Bei Piräus, Fenerbahce und Antwerpen handele es sich um gute Mannschaften, die in ihren Ligen erfolgreich gewesen seien. "Die Auswärtsspiele werden sehr interessant, denn es sind emotionale Teams", so Krösche. "Europa ist etwas ganz Besonderes für Eintracht Frankfurt."

Spannend aus deutscher Sicht wird es auch in Gruppe B: Dort versammelt sich reichlich deutsche Fußball-Prominenz. So treffen der ehemalige Bayern-Trainer Niko Kovac gemeinsam mit Torwart Alexander Nübel und Nationalstürmer Kevin Volland mit ihrer AS Monaco unter anderem auf die PSV Eindhoven. Bei den Niederländern stehen mit Trainer Roger Schmidt, WM-Held Mario Götze und DFB-Verteidiger Philipp Max ebenfalls drei deutsche Fußball-Promis unter Vertrag. Komplettiert wird die Gruppe durch Real San Sebastian und Sturm Graz.

Die Gruppenspiele beginnen am 16. September und enden am 9. Dezember. Die Gruppensieger ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Gruppenzweiten spielen gegen die drittplatzierten Teams aus den Gruppenspielen der Champions League um den Achtelfinaleinzug. Die Gruppendritten spielen in der K.o.-Phase der Conference League weiter. Das Finale der Europa League findet am 18. Mai 2022 in Sevilla statt.