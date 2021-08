Die Vorrundengruppen für die neue Champions-League-Saison sind fix - und RB Leipzig steht vor der eindeutig schwersten Aufgabe der vier Bundesligisten. Während der FC Bayern eine reizvolle Gruppe erwischt, geht auch Borussia Dortmund als Favorit aus der Auslosung der UEFA hervor.

Den FC Bayern München erwartet in der Gruppenphase der Champions League eine anspruchsvolle, aber machbare Gruppe. Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft in der Gruppe E auf den FC Barcelona, der in seine erste Saison nach dem Abschied von Vereinsikone Lionel Messi geht. Die weiteren Gegner sind Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Das ergab die Ziehung der UEFA in Istanbul.

"Das ist natürlich eine andere Mannschaft ohne Messi. Aber die haben gute Spieler in ihren Reihen. Das wird ein schönes Duell", blickte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf das Duell mit Barça voraus. Benfica sei "ein Traditionsklub, ein klangvoller Name und ein richtig guter Klub. Das ist eine interessante Aufgabe." Auch Kiew dürfe man "nicht unterschätzen".

Die wohl schwerste Auslosung erwischt dagegen Vizemeister RB Leipzig. Für die Sachsen geht es in Gruppe A gegen die Finalverlierer der vergangenen beiden Jahre - Manchester City und Paris St. Germain. Beide Klubs haben in diesem Sommer ihre Kader massiv aufgerüstet, die Franzosen mit der Verpflichtung von Messi den wohl größten Coup gelandet. Für City und PSG zählt einzig und allein der Titel, für Leipzig wäre angesichts der übermächtig erscheinenden Gegner schon der Einzug ins Achtelfinale ein riesiger Erfolg. Komplettiert wird die Gruppe von Club Brügge aus Belgien.

Eine im Vergleich dazu erfreuliche Gruppe bekommt indes Borussia Dortmund. Die Westfalen treffen in Gruppe C auf Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul. "Wir können uns nicht beklagen, das ist eine sehr ausgewogene Gruppe. Wir haben eine ordentliche Chance, einmal mehr ins Achtelfinale einzuziehen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Vierter deutscher Vertreter im höchsten europäischen Vereinswettbewerb ist der VfL Wolfsburg, der sich durchaus berechtigte Hoffnungen aufs Weiterkommen machen darf. In Gruppe G geht es für die Niedersachsen gegen den französischen Meister OSC Lille, den FC Sevilla und RB Salzburg.

Ein besonderes Duell hält derweil die Gruppe F bereit - dort kommt es in der Vorrunde zur Neuauflage des jüngsten Finals der Europa League zwischen Sieger FC Villarreal und Manchester United. Auf diese beiden Mannschaften trifft auch Atalanta Bergamo um den deutschen Nationalspieler Robin Gosens, außerdem auf den Schweizer Vertreter Young Boys Bern.