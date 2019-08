Auch nach dem zweiten Spieltag in der 2. Bundesliga wartet der FC St. Pauli auf den ersten Sieg. Zudem müssen die Hamburger womöglich lange auf Kapitän Avevor verzichten. Auch der VfL Bochum verpasst wieder einen Dreier. Unterdessen gelingt Aufsteiger VfL Osnabrück der erste Sieg nach der Rückkehr ins Unterhaus.

FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 1:3

Der FC St. Pauli hat sein Heimdebüt verpatzt und der SpVgg Greuther Fürth zum ersten Saisonsieg verholfen. Die Hamburger unterlagen den Franken mit 1:3 (1:2). Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion erzielten Daniel Keita-Ruel (17. Minute, 35.) und Julian Green (70.) für Fürth sowie Dimitrios Diamantakos (45.) für St. Pauli die Tore. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und ein klares Plus an Chancen. Jedoch leisteten sie sich in der Defensive einige Schnitzer, so dass die Gäste in Führung gingen.

Unmittelbar vor dem Treffer hatte sich St. Paulis Kapitän Christopher Avevor am linken Unterschenkel verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach einem weiteren Tor der Fürther, das Schiedsrichter Sven Jablonski in der 29. Minute zunächst gab, nach Intervention des Video-Assistenten jedoch zurücknahm, dauerte es sechs Minuten, bis der falsche Stand an der Videowand korrigiert wurde und damit die Zuschauer in Kenntnis gesetzt wurden. Den nächsten Treffer lieferte dann erneut Keita-Ruel sechs Minuten später. Unbedrängt köpfte er den Ball wie im Training ins St.-Pauli-Tor.

Die Norddeutschen belohnten ihr Anrennen noch vor der Pause mit dem Anschlusstreffer. Nach Wiederanpfiff hatten sie Pech, weil Diamantakos lediglich die Latte traf (47.). Jakub Bednarczyk (53.) und Ryo Myaichi (60.) vergaben ebenfalls beste Chancen. Der eingewechselte Green machte mit dem 3:1 alles klar für Fürth.

VfL Bochum - Arminia Bielefeld 3:3

Der VfL Bochum hat nach spektakulärer Aufholjagd den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt muss sich gegen Arminia Bielefeld nach 0:2-Rückstand und 3:2-Führung mit einem 3:3 (0:0) begnügen. Vor 21.708 Zuschauern unterlief Bochums Anthony Losilla in der Nachspielzeit (90.+1) ein Eigentor zum Endstand. In Bochum erzielten zuvor Andreas Voglsammer (54. Minute) und Fabian Klos (55.) mit einem Doppelschlag die Treffer für die lange überlegen auftretenden Gäste. Danny Blum (74./Foulelfmeter), Silvere Ganvoula (79.) und Simon Zoller (85.) waren in der Schlussphase für Bochum erfolgreich. Nach dem späten Eigentor durch Losilla holte sich Bielefeld zumindest einen Punkt.

VfL-Trainer Robin Dutt hatte sein Team nach der Niederlage im Auftaktspiel gegen Regensburg (1:3) auf drei Positionen geändert. Angreifer Ganvoula rückte nach Gelb-Rot-Sperre in die Startelf, traf aber zunächst nur den Pfosten (49.). Sekunden zuvor hatte Bochums Chung-Young Lee die Latte getroffen. Bielefeld stellte die reifere Mannschaft und ging im zweiten Abschnitt 2:0 in Führung. Nach dem Rückstand agierte Bochum aber wie entfesselt und nutzte seine Torchancen, ehe Losilla eine Flanke des Bielefelders Amos Pieper ins eigene Tor lenkte.

VfL Osnabrück - SV Sanderhausen 1:0

Aufsteiger VfL Osnabrück hat seinen ersten Sieg nach der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Niedersachsen gewannen mit 1:0 (0:0) beim SV Sandhausen. Das Tor schoss der kurz zuvor eingewechselte Marcos Alvarez in der 78. Minute per Freistoß. Der Treffer wurde danach noch einmal durch den Videoschiedsrichter überprüft.

Sechs Tage nach ihrer unglücklichen 1:3-Niederlage gegen Heidenheim hatten die Osnabrücker diesmal Glück, dass Sandhausens Philipp Förster in der 68. Minute nur den Pfosten traf und Mario Engels bereits in der ersten Halbzeit eine dicke Chance für die Gastgeber vergab (21.). Aber auch der VfL hätte schon in der 3. Minute durch Benjamin Girth in Führung gehen können.