Die Fußballerinnen des FC Bayern gewinnen auch ihr zweites Spiel in der Champions League. Doch der Weg zu diesem Ergebnis ist dramatisch: Das Team von Trainer Alexander Straus liegt bereits mit 0:2 zurück. Neuzugang Georgia Stanway ist die Heldin des Abends, doch Sorgen gibt es um Kapitänin Lina Magull.

Georgia Stanway ist die Heldin des Abends in der Champions League: Die Europameisterin hat den FC Bayern München in der Champions League gegen Benfica Lissabon zum Sieg geschossen - in der 98. Minute! Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus gewann 3:2 (0:1) in Portugal. Der Engländerin Stanway (83.) gelang erst der späte Ausgleich - und dann noch der Siegtreffer (90.+8). Es waren ihren ersten beiden Tore für ihren neuen Klub.

"Wir haben es uns heute selbst schwer gemacht. Es war natürlich nicht unser Plan, mit 0:2 zurückzuliegen", so Stanway. "Aber wir sind zusammengestanden, haben uns gewehrt und uns mit drei Punkten belohnt - das zählt." Ihr Trainer sagte: "Ich bin sehr glücklich. Das war ein wichtiger Sieg für uns, aber wir müssen aufhören, die Spiele so zu gestalten. Denn eigentlich müssen wir das Spiel bereits in der ersten Halbzeit entscheiden, aber gehen mit einem 0:1-Rückstand in die Pause." Er betonte aber: "Über die 90 Minuten gesehen, waren wir das bessere Team."

Für die Münchnerinnen war es der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel in der Königsklasse. Dieser war hart erarbeitet. Die Brasilianerin Nycole Raysla (42.) und die Kanadierin Cloé Lacasse (59.) hatten die eigentlich sichere Führung für die Gastgeberinnen heraus gespielt. Doch Maximiliane Rall (67. Minute) verkürzte, ehe Stanway das Spiel drehte. Die Brasilianerin Ana Vitória scheiterte in der 89. Minute noch mit einem Foulelfmeter an FCB-Torhüterin Maria Luisa Grohs.

Kapitänin Lina Magull verletzte sich bei einem Kopfball in der 53. Minute, musste mehrere Minuten auf dem Platz behandelt und schließlich mit der Trage vom Rasen getragen werden. Über die Schwere ihrer Verletzung ist noch nichts bekannt.

In der Tabelle der Gruppe D liegen die Münchnerinnen auf dem zweiten Platz, punktgleich mit Spitzenreiter FC Barcelona. Die Katalaninnen gewannen am früheren Abend mit 4:1 beim FC Rosengard. In der vergangenen Woche hatten die Münchnerinnen zum Auftakt in der Gruppe D schon mit 2:1 gegen die Schwedinnen gewonnen. Benfica hatte sein erstes Gruppenspiel gegen den diesjährigen Finalisten und Favoriten FC Barcelona mit 0:9 verloren. Der FC Bayern trifft in der Königsklasse erst Ende November auf die Spanierinnen.