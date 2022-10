Seit fünf Spielen sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern ungeschlagen - und gehen nun vor einer Rekordkulisse ins Topspiel der Bundesliga. Es ist zwar erst der fünfte Spieltag, trotzdem könnte schon eine kleine Vorentscheidung im ewigen Meisterschaftskampf fallen.

Der Hype um die EM-Heldinnen lebt, das Stelldichein von Alexandra Popp, Lina Magull und Co. lockt in der Frauen-Bundesliga die nächste Rekordkulisse an. Das Gipfeltreffen zwischen dem nimmersatten Titelverteidiger VfL Wolfsburg und den "heißen" Jägerinnen von Bayern München in der VW-Arena sorgt auf jeden Fall für eine Vereinsbestmarke. "Ich freue mich auf 18.000, 20.000 Zuschauer, auf eine tolle Kulisse für das Topspiel", sagte VfL-Trainer Tommy Stroot vor dem Kräftemessen der deutschen Branchenführer an diesem Sonntag (14 Uhr/MagentaSport, BR und NDR). Wolfsburgs acht Jahre alter Bestwert für ein Liga-Heimspiel von 12.464 Fans am Elsterweg wird beim Umzug in die Heimstätte der VfL-Männer pulverisiert.

"Das ist eine Folge der EM", sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann - schließlich sind mehr als ein Dutzend deutsche Nationalspielerinnen auf dem Rasen zu bewundern. Und für die steht im Titelrennen schon am 5. Spieltag viel auf dem Spiel. Alles spricht dafür, dass die beiden Meister der vergangenen zehn Jahre auch diesmal die Schale unter sich ausmachen. "Die Mädels sind heiß, wir haben Bock", versicherte Linda Dallmann, die mit München durch das Remis bei Eintracht Frankfurt (0:0) im Eröffnungsspiel vor der Liga-Rekordkulisse von 23.200 Fans mit zwei Punkten hinter dem makellosen Tabellenführer liegt.

Beide Klubs holten sich unter der Woche beim Start in die Champions League Selbstvertrauen. Die Münchnerinnen kommen nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Rosengard aus Schweden zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase mit der englischen Europameisterin Georgia Stanway sowie den deutschen EM-Assen Lina Magull, Lea Schüller, Klara Bühl, Linda Dallmann, Sydney Lohmann - aber ohne die verletzte Giulia Gwinn (Kreuzbandriss).

Wolfsburg ist Bayerns Angstgegner

Der neue Trainer Alexander Straus hat noch weitere Ausfälle zu beklagen und ist deshalb sichtlich besorgt. "Giulia ist 23 und hat ihren zweiten Kreuzbandriss. Wir brauchen es für den Sport, dass die besten Spielerinnen einer Generation in ihren besten Jahren auf dem Platz stehen", erklärt der Norweger: "Es geht auch nicht nur um uns. Viele Teams haben derzeit ernste Verletzungen zu beklagen. Es sind zu viele internationale Spiele."

Bei Wolfsburg - mit DFB-Kapitänin Alexandra Popp, Lena Oberdorf, Torhüterin Merle Frohms, Svenja Huth, Kathrin Hendrich, Lena Lattwein und Jule Brand - fehlen Tabea Waßmuth (Muskelverletzung), Felicitas Rauch (Corona-Infektion) und Marina Hegering, die sich seit der EM im Juli mit einer Fußverletzung herumplagt. "Wir sind mit dem FC Bayern auf Augenhöhe, sportlich, knapp dahinter ist Frankfurt", erklärt Kellermann die Konstellation in der Liga.

Seit fünf Partien ist der VfL im Duell mit den Bayern ungeschlagen, beim vergangenen Heimspiel gelang gar ein 6:0. So klare Verhältnisse erwartet Frohms dieses Mal aber nicht. "Ich denke, dass wir fußballerisch ein Spiel auf höchstem Niveau sehen werden", sagte die VfL-Keeperin. Auf der gegnerischen Seite gibt sich Bayern-Trainer Straus nach vier Spielen ohne Gegentor selbstbewusst: "Es werden sich mehr Räume und Möglichkeiten für uns ergeben als gegen Gegner, die gegen uns oft sehr defensiv agieren. Das müssen wir nutzen."