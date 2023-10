Brasilien patzt in der WM-Qualifikation. Zwei Spiele in Folge können sie nicht gewinnen. Doch das ist nicht die größte Sorge der Seleção. Superstar Neymar verletzt sich kurz vor der Pause am linken Knie. Niemand weiß, wie schwer die Verletzung ist. Erst weint Neymar, dann betet er zu Gott.

Rückschlag für Brasilien in der WM-Qualifikation und Sorgen um Superstar Neymar: Die Seleção blieb nach dem 1:1 gegen Venezuela auch im zweiten Spiel in Serie ohne Erfolg und musste neben der ersten Niederlage auch eine Verletzung Neymars verkraften. Kurz nach dem ersten Gegentreffer verletzte sich der Superstar beim 0:2 (0:1) gegen Uruguay am Dienstagabend (Ortszeit) vor der Halbzeit am linken Knie.

Als er vom Platz gefahren wurde, verbarg der 31-Jährige sein Gesicht unter beiden Händen, das Stadion in Montevideo verließ er später auf Krücken. Eine Diagnose für den für Al Hilal in der Saudi Pro League spielenden Profi gab es nicht. "Wir haben alle Tests gemacht und wiederholen sie morgen. Diese 24 Stunden sind entscheidend, um zu sehen, wie sein Knie reagiert, wie geschwollen es ist und was die Bilder zeigen", sagte Brasiliens Team-Arzt Rodrigo Lasmar. Es sei zu früh, um die Schwere der Verletzung festzustellen.

Neymar schwieg beim Verlassen des Stadions, meldet sich aber kurze Zeit später bei Instagram zu Wort. "Gott weiß alles", schrieb er: "Die ganze Ehre und der ganze Ruhm wird immer dir gehören, mein Herr. Egal, was passiert, ich habe Vertrauen." Brasiliens Kapitän Casemiro sagte bei Globo TV: "Hoffentlich ist es keine schlimme Verletzung. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Er hat viel mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn er dann zurückkommt und wieder dabei ist, verletzt er sich wieder."

Lionel Messi erzielt Doppelpack

Neymar hat seit seinem Debüt für Brasilien im Jahr 2010 bereits 128 Spiele absolviert und dabei 79 Tore erzielt. Doch in den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Zahlreiche Knöchelverletzungen limitierten seine Zeit auf dem Platz in den letzten beiden Spielzeiten, auch bei der WM 2022 in Katar verpasste er zwei Spiele nach einer Verletzung im Auftaktspiel gegen Serbien. Unvergessen ist auch sein Fehlen im Halbfinale der WM 2014 im eigenen Land. Nach einer Rückenverletzung verpasste der Superstar, auf dem die Hoffnungen eines ganzen Landes lagen, das Spiel gegen Deutschland. Die Gastgeber gingen in einer historischen Partie mit 1:7 unter.

In der Tabelle der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 zog derweil Uruguay mit dem Sieg vorbei an Brasilien auf Rang zwei. Die Tore erzielten Liverpool-Stürmer Darwin Núñez (42.) und der in Argentinien bei River Plate unter Vertrag stehende Mittelfeldspieler Nicolás de la Cruz (77.).

Hinter Uruguay folgen Brasilien und Venezuela nach einem 3:0 gegen Chile mit ebenfalls sieben Punkten auf den Plätzen drei und vier. An der Spitze steht weiterhin Argentinien. Beim 2:0 gegen Peru erzielte Messi beide Treffer (32./42. Minute) und spielte durch, nachdem er zuletzt für seinen Klub Inter Miami noch gefehlt hatte und beim 1:0 gegen Paraguay am Donnerstag nur eingewechselt worden.