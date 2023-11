Für Bayer Leverkusen läuft die Saison bislang nahezu perfekt. Gegen Union Berlin kann das Team um Supertrainer Xabi Alonso einen unglaublichen Guardiola-Rekord einstellen. Daran haben auch afrikanische Spieler großen Anteil. Im Januar und Februar könnte auf Bayer 04 ein Problem zukommen.

Trainer Xabi Alonso von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen legt keinen besonderen Wert auf die mögliche Einstellung der Punktebestmarke von Bayern München. "Der Rekord ist nicht das Wichtigste", sagte der 41-Jährige vor dem Heimspiel gegen Union Berlin: "Wir sprechen nie über Rekorde, das ist kein Thema für uns. Unser Fokus liegt nur darauf, wie wir uns verbessern können."

Mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN und im Liveticker auf ntv.de) könnte Bayer nach elf Spieltagen auf 31 von 33 möglichen Punkten kommen. Dies war zuvor nur Bayern München in der Saison 2015/16 unter Pep Guardiola gelungen, als Alonso selbst noch aktiv für den Rekordmeister spielte. Rekorde seien lediglich "die Konsequenz der guten Arbeit", betonte der Spanier: "Es ist besser, sich nicht so viel auf den Rekord zu fokussieren."

Stattdessen müsse die Konzentration voll auf dem Heimspiel gegen die kriselnden Köpenicker liegen. "Die Situation bei Union ist nicht normal", sagte Alonso: "Es waren viele Spiele, die sie nicht verdienen zu verlieren. Es ist immer noch eine sehr starke Mannschaft, sie lassen nicht viele Torschüsse zu. Wir erwarten ein schwieriges Spiel. Wir müssen mit Qualität, Kontrolle und guter Energie spielen, um das Spiel zu gewinnen." Fraglich ist dabei der Einsatz von Mittelfeldspieler Exequiel Palacios wegen Knieproblemen. Definitiv fehlen werden die Langzeitverletzten Patrik Schick (Wade), Edmond Tapsoba (Hand-Operation) und Arthur (Oberschenkel).

Der Afrika-Cup bringt Kader durcheinander

Alonso steht zu Beginn des kommenden Jahres bei Bayer Leverkusen womöglich vor einem noch größeren Problem. Gleich fünf Spieler drohen wegen des Afrika-Cups länger für den Fußball-Bundesligisten auszufallen. "Es ist eine Sorge für Januar und Februar, vielleicht fünf Spieler nicht zu haben", sagte Alonso im aserbaidschanischen Baku. "Es ist eine Realität. Wir müssen das akzeptieren." Für die Spieler freue er sich natürlich, für ihn als Trainer bedeuten die möglichen Ausfälle dagegen eine große Schwächung.

Für die anstehende Länderspielpause war auch der 24 Jahre alte Flügelspieler Nathan Tella erstmals in die Nationalmannschaft seines Heimatlandes Nigeria berufen worden. Neben Tella sind auch Mittelstürmer Victor Boniface (ebenfalls Nigeria), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) und Amine Adli (Marokko) Nationalspieler von Teilnehmern des Afrika-Cups.

Der Kontinentalwettbewerb findet vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste statt. Boniface sowie die beiden Verteidiger Tapsoba und Kossounou sind unter Alonso Stammspieler. Die Bundesliga startet am 12. Januar nach der Winterpause wieder in den Spielbetrieb.