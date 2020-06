Der FC Barcelona gerät im Kampf um die spanische Meisterschaft ins Straucheln. Gegen Celta Vigo reicht es für die Katalanen trotz zweimaliger Führung nur zu einem Remis - das Torwart Marc-Andre ter Stegen in der Nachspielzeit sogar noch retten muss.

Titelverteidiger FC Barcelona hat im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft erneut gepatzt. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen kam am 32. Spieltag beim Tabellen-16. Celta Vigo nicht über ein überraschendes 2:2 (1:0) hinaus. Damit könnte Real Madrid mit einem Sieg bei Barcas Stadtrivale Espanyol am Sonntag (22 Uhr) um zwei Punkte davonziehen.

Torjäger Luis Suarez hatte Barcelona zweimal in Führung gebracht (20./67.), Messi lieferte dabei seine Torvorlagen Nummer 249 und 250 im Barca-Trikot. Doch Fedor Smolow (50.) und ein brillanter Freistoß von Iago Aspas (88.) bescherten den Gastgebern einen unerwarteten Punktgewinn.

Ter Stegen verhinderte in der Nachspielzeit gegen Nolito sogar noch mit viel Glück die Pleite. Nach einem Vier-gegen-eins-Konter steht der Stürmer völig frei, trifft aber aus nächster Nähe den Ball nicht richtig - und schießt den bereits auf der Linie liegenden ter Stegen ab.

Für Barcelona war es das zweite Remis in den jüngsten drei Spielen (ein Sieg), am vorletzten Spieltag hatte es ein 0:0 beim FC Sevilla gegeben. Sechs Spieltage stehen in der Primera Division in den kommenden Wochen noch aus. Ein direktes Duell der beiden Titelfavorten gibt es derweil nicht mehr.