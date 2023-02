15 Minuten sind zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach gespielt, als Thomas Müller schon wieder Feierabend hat. Weil ein Mitspieler vom Platz fliegt und ein Abwehrmann fehlt, nimmt Trainer Julian Nagelsmann seinen Kapitän vom Feld. Der mit dem Anpfiff eine besondere Marke erreicht hatte.

Es sollte ein ganz besonderes Spiel sein für Thomas Müller, doch es wurde zumindest auf persönlicher Ebene ein ganz bitteres. Der Weltmeister von 2014 führte den FC Bayern im Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach als Kapitän auf den Platz und rückte mit seinem 429. Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse in der Rekordliste des FC Bayern auf den geteilten zweiten Platz vor. Mit ihm auf dem zweiten Platz steht Oliver Kahn, inzwischen Vorstandschef, öfter für die Münchner lief nur Torwartlegende Sepp Maier auf, insgesamt 473-mal. Und dann musste Müller nach 15 Minuten schon wieder vom Feld.

Was war passiert? Dayot Upamecano war in der 8. Minute in ein Laufduell mit Gladbachs Stürmer Alassane Plea gegangen, der sich vor den Bayern-Verteidiger setzte und dessen Laufweg kreuzte. Plea kam kurz vor dem Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Tobias Welz entschied auf Freistoß für Gladbach - und Platzverweis für Upamecano. Nach längerer Beratung mit dem Videoassistenten blieb es bei dieser Entscheidung: Rot für den Innenverteidiger, mehr als 80 Minuten Überzahl für die Borussia.

Die Kameras schwenkten zunächst auf Matthijs de Ligt, der sich an der Seitenlinie warmmachte, dann aber doch auf der Bank verblieb. Trainer Julian Nagelsmann entschied sich dafür, die dezimierte Defensivreihe mit João Cancelo aufzufüllen, der ebenfalls zunächst draußen gesessen hatte. Wer dafür vom Platz musste? Thomas Müller, die Vereinslegende im Rekordspiel. Benjamin Pavard rückte auf Upamecanos zentrale Postion, Cancelo dafür nach außen in der Abwehrkette.

Müllers 159. Auswechslung in seiner langen Bundesliga-Karriere dürfte als eine der bittersten Erfahrungen in dieser Hinsicht in die Statistiken eingehen - zumal der 33-Jährige seine Mannschaft ja als Kapitän aufs Feld geführt hatte. Was den Offensivspieler noch mehr ärgern dürfte: Zwischen Roter Karte und Auswechslung traf Lars Stindl in der 13. Minute auch noch zur zwischenzeitlichen Führung für die Borussia, die dem FC Bayern in schöner Regelmäßigkeit immer wieder Schwierigkeiten bereitet.