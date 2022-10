Toni Kroos ist der beste deutsche Mittelfeldspieler seiner Generation. Sein Spiel macht ihn zum mehrfachen Champions-League-Sieger und zum wichtigen Faktor für Real Madrid. Nach weit mehr als 600 Pflichtspielen erlebt aber auch der 32-Jährige noch eine Premiere.

Kein guter Tag für Weltmeister Toni Kroos. Mit Real Madrid kommt er im heimischen Estadio Santiago Bernabéu gegen Girona nicht über ein 1:1 hinaus. Das Ende einer turbulenten Nachspielzeit erlebt der 32-Jährige dabei nicht auf dem Platz. Aber nicht, weil Trainer Carlo Ancelotti ihn auswechselt, sondern weil er zum ersten Mal in seiner 15-jährigen Profi-Karriere vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen wird.

In mehr als 600 Pflichtspiele auf Vereinsebene für Bayer Leverkusen, Bayern München und natürlich dem spanischen Giganten Real Madrid hatte der wahrscheinlich beste deutsche Mittelfeldspieler der 2000er einen Platzverweis vermeiden können, doch gegen Girona gelingt ihm das nicht. Mario Melero López lässt ihm im Spiel gegen Girona zwei gelbwürdige Fouls nicht ungestraft durchgehen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit ist es so weit, der 43-jährige Schiedsrichter zeigt Kroos erst Gelb und dann Rot.

Real schimpft über Schiedsrichter

Es war das Ende eines gebrauchten Tages für Real Madrid, die später mit dem Schiedsrichter haderten. Der hatte nur Minuten vor dem Platzverweis für Kroos einen Treffer von Rodrygo aberkannt und in der 80. Minute einen umstrittenen Elfmeter für Girona gepfiffen. Marco Asensio sei der Ball an die Hand gesprungen, sagte der Schiedsrichter. Dem sei nicht so gewesen, sagten alle, die es mit Real Madrid hielten. Wie auch immer: Cristhian Stuani verwandelte und egalisierte damit die Führung durch Vincius Junior, der die Königlichen in der 70. Minute in Führung gebracht hatte.

"Ich spreche nicht gerne über Schiedsrichterentscheidung", sagte Real-Trainer Ancelotti nach dem Spiel, um dann selbstverständlich doch über den Schiedsrichter zu sprechen. "Es ist kein Elfmeter, weil der Ball ihn an der Brust trifft. Er hat den Ball nicht mit der Hand berührt. Sie haben sich das ausgedacht", schimpfte Ancelotti.

Trotz des enttäuschenden Unentschiedens, dem erst zweiten der Saison, sprang Real Madrid zurück an die Tabellenspitze der spanischen Liga. Mit 32 Punkten führt der amtierende Champions-League-Sieger die Tabelle vor Barcelona an, die mit 31 Punkten der einzig verbliebene Konkurrent im Meisterschaftsrennen sind. Die weiteren Verfolger, unter ihnen Atlético Madrid und Real Sociedad, liegen bereits weit zurück.