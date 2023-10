In der französischen Ligue 1 kommt es zu einem schweren Zwischenfall: In der Nachspielzeit des Spiels zwischen Montpellier HSC und Clermont Foot explodiert ein Böller unmittelbar neben dem Gästetorwart, das Spiel wird abgebrochen.

In der französischen Fußball-Liga ist das Spiel zwischen Montpellier HSC und Clermont Foot abgebrochen worden, nachdem ein Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Gäste-Torwart Mory Diaw explodiert war. Der Clermont-Keeper fiel bei dem Vorfall in der ersten Minute der Nachspielzeit zu Boden, wurde auf dem Rasen behandelt und schließlich mit einer Trage abtransportiert. Montpellier hatte zu dieser Zeit mit 4:2 in Führung gelegen. Clermont-Verteidiger Neto Borges sah anschließend noch die Rote Karte, weil er den Montpellier-Fans den Mittelfinger gezeigt hatte.

Rund 40 Minuten dauerten die Beratungen zwischen dem Schiedsricher und den Offiziellen, bevor die Entscheidung für den Abbruch getroffen wurde: Der Schiedsrichter habe nach Rücksprache mit dem Vereinsarzt von Clermont das Spiel abgebrochen, weil Diaw schwer traumatisiert gewesen sei, teilte der Sicherheitschef von Montpellier am Stadionmikrofon den Zuschauern mit. Es sei "das erste Mal in 40 Jahren, dass ich mit einer solchen Situation konfrontiert werde. Das ist uns noch nie passiert. Ich bitte Sie dementsprechend, alles nicht noch schlimmer zu machen. Sie können sich nicht vorstellen, welchen Schaden der Verein erleidet". Dem Klub droht nun, die drei sicheren Punkte am Grünen Tisch zu verlieren. Laut des Senders RMC wurde der Urheber des Böllerwurfs festgenommen.

In Frankreich häufen sich in letzter Zeit die Zuschauer-Skandale. Beim Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille hatten jüngst PSG-Fans mit homophoben Gesängen für einen Eklat gesorgt. Und Traditionsclub Girondins Bordeaux hatte im letzten Saisonspiel gegen Rodez eine Fan-Attacke gegen einen gegnerischen Spieler samt Spielabbruch den möglichen Aufstieg in die Ligue 1 gekostet.