Nach Lionel Messi könnte auch der nächste Megastar des Weltfußballs den Verein wechseln: Laut Berichten italienischer Medien steht ein Transfer von Cristiano Ronaldo zu Manchester City kurz bevor. Das Vorgehen des Portugiesen soll für Ärger sorgen.

Superstar Cristiano Ronaldo steht italienischen Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel von Juventus Turin zu Manchester City. Lediglich eine Einigung zwischen den beiden Vereinen steht noch aus, wie italienische Medien übereinstimmend berichten. Demnach erwartet der italienische Fußball-Rekordmeister ein Angebot des englischen Spitzenklubs für den 36 Jahre alten Offensivspieler. Die Italiener fordern eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro für den Portugiesen, der 2018 für mehr als 100 Millionen Euro von Real Madrid in die Serie A gewechselt war.

Turins Trainer Massimiliano Allegri hat den bevorstehenden Abschied seines Superstars schon bestätigt. "Ich habe mit Cristiano gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er nicht bei Juventus bleiben will", sagte Allegri vor dem Heimspiel gegen den FC Empoli am Samstagabend. "Er wird daher morgen nicht zum Kader gehören, er hat heute nicht trainiert", ergänzte der Coach des italienischen Fußball-Rekordmeisters. Allegri bestätigte, dass der 36 Jahre alte Portugiese sich am Morgen bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet habe. "Ich bin nicht enttäuscht. Großartige Spieler kommen und gehen", sagte Allegri. "Er hat drei Jahre alles für den Verein gegeben, jetzt geht er und das Leben geht weiter."

"Mögen das Spiel nicht, das du spielst"

Sowohl Juve als auch City sollen nun daran interessiert sein, den Wechsel so schnell wie möglich perfekt zu machen. Noch in der vergangenen Woche hatte Allegri tapfer verkündet: "Cristiano hat mir gesagt, dass er bleibt", sagte der Juve-Trainer jüngst auf einer Pressekonferenz. Ronaldo habe immer gut trainiert. Er habe nie den Willen geäußert, zu gehen, erklärte der 54-Jährige weiter. Auch Vize-Präsident Pavel Nedved versicherte noch vor Kurzem: "Er wird zu 100 Prozent bleiben." Nun kommt es wohl anders. Bei Juventus seien die Verantwortlichen alles andere als begeistert von der Entwicklung: Laut einem Bericht der italienischen Zeitung "Tuttosport" hätten sie Mendes deutlich gesagt: "Wir mögen das Spiel nicht, das du spielst."

Der englische Meister Manchester City hatte sich bereits für die klubinterne Rekordsumme von umgerechnet 118 Millionen Euro die Dienste von Jack Grealish gesichert, an einem Transfer des englischen Stürmerstars Harry Kane biss man sich jedoch die Zähne aus: Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft beendete jedoch am Mittwoch selbst die wochenlangen Spekulationen: "Ich bleibe diesen Sommer bei Tottenham", schrieb er bei Twitter. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr.