Der FC Chelsea hätte es beinahe ins Halbfinale der Champions League geschafft. Dieses Wissen macht es für Trainer Thomas Tuchel leichter, die Pleite in der Verlängerung gegen Real Madrid zu "akzeptieren". Auch Antonio Rüdiger ist "stolz auf die Mentalität der Mannschaft".

Thomas Tuchel hat mit gemischten Gefühlen auf das Champions-League-Aus des FC Chelsea reagiert. "Wir sind gleichzeitig sehr enttäuscht und sehr stolz", sagte der deutsche Cheftrainer nach dem 3:2 nach Verlängerung bei Real Madrid, das wegen des 1:3 im Hinspiel nicht zum Einzug ins Halbfinale reichte. "Wir haben ein großartiges Spiel gespielt. Wir haben verdient, was wir hatten. Wir haben vier Tore geschossen und hatten große Chancen auf weitere. Wir hatten kein Glück und sind geschlagen worden von reiner individueller Klasse und Umsetzung in der Offensive", sagte er.

Marcos Alonsos vermeintlichen vierten Treffer für Chelsea in der 63. Minute kassierte der Videoschiedsrichter allerdings, weil dem Spanier vor dem Torschuss der Ball an die Hand gesprungen war. Zuvor hatten Mason Mount (15. Minute) sowie die deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger (51.) und Timo Werner (75.) den Tabellendritten der englischen Premier League 3:0 in Führung geschossen. Das hätte zum Einzug ins Halbfinale gereicht. Rodrygo (80.) rettete Real aber in die Verlängerung, in der Karim Benzema (96.) den entscheidenden Treffer markierte.

"Wir hätten es verdient, nach dieser Leistung weiterzukommen", sagte Tuchel. "Aber es hat nicht sollen sein. In solchen Spielen brauchst du auch Glück und das war nicht auf unserer Seite." Es gebe nichts zu bereuen, sagte Tuchel. "Das ist die Art Niederlage, die du mit stolz hinnehmen und akzeptieren kannst als Sportler."

Rüdiger schrieb in den sozialen Netzwerken im Anschluss von einem "frustrierenden" Aus, lobte aber ebenfalls den "unglaublichen Kampf" des FC Chelsea. Er sei "stolz auf die Mentalität der Mannschaft".