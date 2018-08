Sport

Draxler spielt, Trapp nicht: Tuchels PSG startet glanzlos, Neymar trifft

Die französische Meisterschaft geht auch in dieser Saison nur über Paris St. Germain. Der Meister und Topfavorit legt im ersten Punktspiel vor, unaufgeregt, abgeklärt, treffsicher. Aus deutscher Sicht steht vor allem der Trainer im Blick.

Trainer Thomas Tuchel hat bei seinem Debüt in der französischen Fußball-Liga mit Paris Saint-Germain einen glanzlosen Sieg errungen. Der Meister bezwang im ersten Punktspiel mit dem Ex-Coach von Borussia Dortmund an der Seitenlinie den Außenseiter SM Caen mit 3:0 (2:0). Die Treffer erzielten der brasilianische Weltstar Neymar in der 10. Minute, der Franzose Adrien Rabiot (35.) und der US-Amerikaner Timothy Weah (89.).

PSG spielte sich im heimischen Prinzenpark-Stadion relativ wenig Chancen heraus. Dem Tuchel-Team reichte eine insgesamt eher mäßige Darbietung zu einem unangefochtenen Sieg. Nach dem Wechsel beschränkte sich der Meister über weite Strecken darauf, die 2:0-Führung zu verwalten. Kurz vor dem Abpfiff gelang dem Sohn der Clublegende George Weah dann noch das 3:0.

Im Tor hatte Tuchel der italienischen Legende Gianluigi Buffon den Vorzug vor dem Deutschen Kevin Trapp gegeben. Der 40 Jahre alte Ex-Keeper von Juventus Turin wurde vor allem durch seinen Abwehrchef Thiago Silva auf die Probe gestellt - dieser zwang Buffon mit einem verunglückten Kopfball zu einer Glanzparade. Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler saß zunächst auf der Bank und wurde in der 70. Minute für den Argentinier Angel di María eingewechselt.

Quelle: n-tv.de