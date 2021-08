"So schlimm, wie es aussah"

Der VfB Stuttgart darf reichlich Tore bejubeln und sich über die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga freuen. Doch der Nachmittag endet nicht perfekt, in die Freude mischt sich der Schock über die schwere Verletzung eines jungen Stürmers.

Beim VfB Stuttgart könnte nach dem ersten Spieltag der 59. Saison der Fußball-Bundesliga alles schön sein: 18.109 Zuschauer im Stadion, Sonnenschein, prächtige Stimmung und ein 5:1 (2:0)-Kantersieg gegen Aufsteiger Greuther Fürth, mit dem sich die Schwaben zum Tabellenführer machten. "Es hat Spaß gemacht, da müssen wir nicht drum herumreden", freute sich VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bei Sky und wollte übrigens "nicht direkt auf die Euphoriebremse treten will", es schmunzelnd dann "aber doch tut". Vor allem eine schlimme Szene warf einen langen Schatten auf den herrlichen Nachmittag der Stuttgarter.

Wenige Augenblicke erst stand Stuttgarts Stürmer Mohamed Sankoh auf dem Platz, als er sich nach einem langen Ball auf den Weg in Richtung Fürther Tor machte, das 5:0 und nur noch Sascha Burchert, den Torwart des Aufsteigers vor Augen. Doch Sankoh scheiterte und krachte in den herausgeeilten Torhüter, das Bein des Angreifers knickte nach dem Zusammenprall nach hinten weg. Nach einer kurzen Behandlungspause musste Sankoh auf einer Trage vom Platz gebracht werden - vier Minuten nach seiner Einwechslung. Begleitet wurde der junge Niederländer vom Beifall und den Sprechchören der Fans - ein schwacher Trost.

Die Hoffnung, dass der Schreck größer als der Schaden war, löste sich schnell in Luft auf. "Wir haben noch keine Bilder gemacht. Aber es scheint, das eine oder andere Band kaputt zu sein und um die sechs Monate zu dauern", sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo über die Knieverletzung des Angreifers. "Wir hoffen, dass der Junge wieder auf die Beine kommt."

Mislintat wurde noch etwas konkreter: "Wir haben einen Schock erlitten, die Verletzung ist so schlimm, wie sie aussah." In Stuttgart "gehen wir davon aus, dass der gesamte Außenbandapparat kaputt ist". Aber Sankoh sei "stark im Kopf", sagte der 48-Jährige und versprach: "Er bekommt von uns alle Unterstützung." Sankoh steht erst seit dieser Saison im Kader der VfB-Profis. Zuvor war er bei der zweiten Mannschaft und der U19 aktiv. Erst am vergangenen Wochenende hatte er beim 6:0 im Pokal bei Regionalligist BFC Dynamo sein erstes Pflichtspieltor für den VfB Stuttgart erzielt.