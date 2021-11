Wegen steigender Infektionszahlen müssen Fußballspiele in den Niederlanden ab sofort wieder ohne Fans stattfinden. Bondscoach Louis van Gaal macht das kurz vor der Entscheidung in der WM-Qualifikation wütend. Auch der Fußballverband äußert sich unmissverständlich.

Die Niederlande haben am Freitag wegen der stark steigenden Coronazahlen einen Teil-Lockdown verhängt, der auch massive Auswirkungen auf den Sport hat. So muss unter anderem das für Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) in Rotterdam angesetzte WM-Qualifikationsspiel zwischen der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft und Norwegen ohne Zuschauer stattfinden.

Regierungschef Mark Rutte sprach von einem "harten Schlag für einige Wochen". Zur Begründung führte er an: "Das Virus ist überall, im ganzen Land, in allen Branchen und allen Altersgruppen." Die Einschränkungen sollen am heutigen Samstagabend in Kraft treten und für drei Wochen gelten.

Die Maßnahme der Regierung sorgte für viel Verdruss im niederländischen Fußball. Der nationale Verband KNVB und die Eredivisie machten ihrer Wut in einem gemeinsamen Statement Luft. "Es ist mehr als frustrierend zu sehen, dass die Regierung augenscheinlich nicht nach den Infektionsquellen schaut. In erster Linie werden die Zuschauer des Profifußballs angegriffen", hieß es in der Erklärung: "Die Leute in Den Haag wissen nicht mehr, was sie tun sollen." Mehrere Erstligaklubs erwägen nun, ihre Spiele bis auf Weiteres auszusetzen und die Partien vor Zuschauern nachzuholen.

"Schöner Augenblick im Stadion fällt weg"

Auch Bondscoach Louis van Gaal äußerte harsche Kritik. Der Trainer bedauere, dass Oranje am Dienstag das letzte Qualifikationsspiel gegen Norwegen in Rotterdam ohne Zuschauer spielen muss. Die Regierungsentscheidung sei "unlogisch", sagte van Gaal. Für das Spiel im Stadion De Kuip waren alle 44.000 Eintrittskarten verkauft worden. Van Gaal verstehe zwar, "dass Corona wichtiger ist als Fußball, aber ich verstehe diese Maßnahmen nicht, wenn es wenige Infizierte gibt. Ich wohne in Portugal und dort kontrollieren sie im Gegensatz zu den Niederlanden richtig. Dort sind 98 Prozent geimpft und die Krankenhausbetten nicht voll belegt. Es geht um Führungsqualitäten. Herr Rutte ist hier doch der Leiter, da darf man doch etwas von erwarten", sagte van Gaal.

Der 70-Jährige bedauerte die fehlende Unterstützung im Stadion, mit dem Publikum im Rücken könne man "immer etwas mehr" leisten. "Nehmen wir an, wir gewinnen gegen Norwegen. Dann sind wir für die WM qualifiziert. Dieser schöne Augenblick fällt dann im Stadion weg, auch für die Spieler. Das ist traurig. Ich finde es sehr schade", sagte er.

Bars, Restaurants und Geschäfte müssen um 20 Uhr schließen, Geschäfte für den nicht dringend nötigen Bedarf bereits um 18 Uhr. Die Niederländer dürfen sich mit maximal vier weiteren Menschen in ihren Wohnungen treffen und sollen nach Möglichkeit im Homeoffice arbeiten. Die Schulen sollen geöffnet bleiben. Im September hatte die Regierung der Niederlande die Corona-Beschränkungen stark gelockert. Am Donnerstag war allerdings ein Pandemie-Höchstwert bei den Neuinfektionen an einem Tag erreicht worden, die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz überstieg zuletzt die Marke von 500.