Oftmals kritisiert, nun gefeiert: Kai Havertz hat den FC Arsenal an die Tabellenspitze geschossen. Trainer Mikel Arteta herzt den Spieler und hält eine große Rede auf dessen Fähigkeiten, Schwierigkeiten zu trotzen. Der Nationalspieler hofft jetzt, dass der Knoten geplatzt ist.

Als der Sprung an die Tabellenspitze perfekt war, eilte Mikel Arteta schnurstracks zu Kai Havertz. Der Trainer des FC Arsenal packte den Matchwinner liebevoll in den Schwitzkasten, zerrte ihn zu den Fans und zeigte immer wieder auf den viel kritisierten Neuzugang, der nach dem erlösenden Siegtreffer endlich angekommen scheint. "Ich hatte einige schwere Wochen und Monate, aber ich bin glücklich und hoffe, das in den kommenden Spielen wiederholen zu können", sagte Havertz nach seinem späten und viel umjubelten Kopfballtor (89.) als Joker zum 1:0 (0:0) beim FC Brentford. Er sei "dankbar" für jeden, der zu ihm gehalten habe.

Schließlich liegt eine schwierige Zeit hinter dem Nationalspieler, der zuletzt im DFB-Team überraschend als Linksverteidiger aufgeboten worden war. Oftmals stand Havertz in der Kritik und wurde teilweise schon als Fehlkauf verspottet, seit er für rund 75 Millionen Euro im Sommer vom FC Chelsea gekommen war. Nach seinem erst zweiten Treffer im Dress der Gunners prasselte jedoch großes Lob auf den 24-Jährigen ein. "From zero to hero", titelte die "Sun". Der "Mirror" schrieb von Havertz' wichtigstem Tor für Arsenal, einem, für das er unter Vertrag genommen worden sei. Die Fans könnten nun hoffen, dass dies der Beginn "von etwas Besonderem" sei.

"Jeder hat ihn umarmt und ihm gesagt, wie sehr wir ihn lieben - und das hat einen Grund", schwärmte Arteta. Havertz sei "ein Vorbild für uns alle, was man tun muss, wenn man Schwierigkeiten hat. Wir können nicht glücklicher darüber sein, dass er das Spiel für uns gewonnen hat."

Es war auch ein Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenten wie Pep Guardiola und Jürgen Klopp. Zuvor hatten sich Manchester City und der FC Liverpool 1:1 (1:0) getrennt. Dass Erling Haaland bereits im 48. Spiel und damit so schnell wie niemand zuvor die 50-Tore-Marke in der Premier League erreichte und einen Rekord aufstellte, genügte City nicht zur Verteidigung der Tabellenführung - Arsenal nutzte die Vorlage dank Havertz eiskalt.

"Es ist schwer, wenn ein neuer Spieler kommt und sie eine Menge Geld für dich bezahlen", sagte Havertz über die Kritik, zuvor hatte er nur im September einmal gegen den FC Bournemouth getroffen. "Es ist harte Arbeit, nichts kommt von selbst, man muss daran glauben. Ich habe versucht, mein Ego beiseite zu schieben."