21 Bundesliga-Siege in Folge gelingen den Frauen des VfL Wolfsburg, mit dem Pflichtsieg beim SV Meppen ist der deutsche Meister damit seit einem Jahr national ohne Punktverlust. Der FC Bayern kommt da kaum noch hinterher.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Bundesliga den zehnten Sieg im zehnten Spiel eingefahren. Gegen den SV Meppen gewann der deutsche Meister im letzten Ligaspiel des Jahres unbedrängt mit 3:0 (2:0). Der Pokalsieger ließ sich von den Siegen der Konkurrenz nicht beeindrucken und behielt den Vorsprung von fünf Punkten auf den FC Bayern München bei.

Tabea Waßmuth (17. Minute/21.) brachte die Wölfinnen gegen Meppen in Führung. Pauline Bremer (73.) erhöhte per Strafstoß. Saisonübergreifend war es der 21. Bundesligasieg in Folge für die Wolfsburgerinnen. Zuletzt ließ der Double-Sieger vor exakt einem Jahr Punkte liegen: Am 11. Dezember 2021 kam der deutsche Meister nur zu einem 1:1 bei Bayer Leverkusen.

Wolfsburgs Verfolgerinnen hatten ihre Aufgaben zuvor jeweils erfüllt: Eintracht Frankfurt besiegte Turbine Potsdam 3:0 am Freitag, Bayern München gewann am Samstag 2:0 gegen Bayer Leverkusen. Nach dem überragenden 3:1-Erfolg vor einer Rekordkulisse von 24.000 Zuschauern gegen den FC Barcelona taten sich die Bayern-Frauen gegen den Tabellensechsten jedoch lange schwer: Vor 1950 Zuschauern sorgten Georgia Stanway (30. Minute) und Sydney Lohmann (62.) aber für den glanzlosen, letztlich aber ungefährdeten Erfolg des Wolfsburg-Verfolgers.

"Ich bin so stolz auf die Mädels. Sogar noch stolzer, als ich es am Mittwoch nach dem Sieg war", sagte Bayern-Trainer Alexander Straus nach der Partie. "Wir wussten, dass es heute nicht leicht werden würde und um ehrlich zu sein, haben wir auch kein gutes Spiel gemacht. Mental war es heute für uns anspruchsvoll. Viele Spielerinnen waren müde, aber sie haben einen fantastischen Job gemacht und das Spiel gewonnen. Das ist alles, was zählt." Der FC Bayern überwintert als Tabellenzweiter, der Vizemeister ist durch die gewaltige Wolfsburger Serie mit fünf Zählern Rückstand allerdings schon deutlich distanziert.