Blau-Weiß ist auch bei Spielen in Bremen eine präsente Farbkombination - auch, wenn die Anhänger des Nordrivalen aus Hamburg nicht in der Stadt sind.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss zusätzliche Kosten für Polizeieinsätze bei Risikospielen selbst tragen. Die übrigen deutschen Profiklubs lehnen eine solidarische Beteiligung ab. Damit leitet die Liga die Gebührenbescheide der Länder wie zuvor weiter an die Vereine.

Ein von Bundesligist Werder Bremen beantragter Solidarfonds zur Finanzierung einer Kostenbeteiligung an Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen ist auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga abgelehnt worden. Die Mehrheit der 36 Erst- und Zweitligisten votierte bei dem Treffen in Neu-Isenburg gegen eine Umlage der zusätzlichen Kosten auf alle Vereine. Wie die DFL mitteilte, sollen künftig fällig werdende Gebührenbescheide in gleicher Weise behandelt werden wie bisher. Ein wie auch immer geartetes Fonds-Modell stehe für die DFL weiterhin nicht zur Debatte.

Werder Bremen hatte im Vorfeld den Antrag gestellt, in Zukunft nicht allein auf den Kosten für den zusätzlichen Einsatz von Sicherheitskräften bei Hochrisikospielen sitzen zu bleiben. Der Verein appelliert stattdessen an das Solidaritätsprinzip und wollte erreichen, dass es zu einer "angemessenen Teilung" dieser Kosten unter den Erst- und Zweitliga-Klubs kommt. Dagegen sprachen sich nach DFL-Angaben 32 der 34 anwesenden Klubs in geheimer Abstimmung, bei einer Enthaltung und einer Ja-Stimme, aus. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im März entschieden, dass die Bundesländer die zusätzlichen Polizeikosten bei Hochsicherheitsspielen grundsätzlich der Deutschen Fußball Liga in Rechnung stellen dürfen. Das Land Bremen hat seitdem bereits Gebührenbescheide an die DFL verschickt. Die leitete diese dann weiter an Werder Bremen.

Verein will Rechtsweg beschreiten, weitere Rechnungen auf dem Weg

Auch auf Mainz 05 könnten zukünftig Kosten für Polizeieinsätze bei Risikospielen zukommen. (Foto: imago images/Jan Huebner)

Wie die DFL mitteilte, gehen die aktuellen Gebührenbescheide der Freien Hansestadt Bremen für Polizeikosten nun in voller Höhe von rund 1,17 Millionen Euro zulasten von Werder Bremen. Ein Teilbetrag von 50 Prozent gegenüber dem Verein soll bis zum endgültigen Abschluss des Rechtsstreits vor dem Bundesverfassungsgericht gestundet werden, wie die DFL mitteilte. Auch die Bremer hatten im Vorfeld angekündigt, im Falle einer für sie negativ verlaufenden Abstimmung rechtliche Schritte gegenüber der DFL zu prüfen. "Um die Interessen von Werder zu vertreten, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Rechtsweg zu beschreiten. Wir hätten diese Situation gerne vermieden. Aber wir müssen alles dafür tun, dass der Schaden, den das Land Bremen uns aufbürdet, so gering wie möglich ausfällt", erklärte Klaus Filbry, Werders Vorsitzender der Geschäftsführung, in einer Vereinsmitteilung.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hat bereits angekündigt, dass er weitere Rechnungen schicken wird. Drei Bescheide in Höhe von 1,12 Millionen Euro sind bereits in Arbeit - ganz abgesehen von Gebühren für kommende Partien.

Dass diese Praxis rechtens ist, hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Ende März festgestellt. Deshalb denken andere Bundesländer darüber nach, dem Beispiel Bremens zu folgen. Ab Mittwoch treffen sich die Innenminister in Lübeck. Dort wird sich zeigen, ob neben Rheinland-Pfalz noch weitere Länder auf den Bremer Kurs einschwenken. Mäurer und sein rheinland-pfälzischer Kollege Roger Lewentz fordern nach wie vor die Einrichtung eines Fonds durch den Profifußball. Das lehnen die meisten Klubs, die nicht für die Fanprobleme ihrer Konkurrenten zahlen wollen, aber strikt ab.