Timo Werner ist derzeit der treffsicherste deutsche Stürmer in der Bundesliga.

Kein anderer deutscher Spieler trifft in der Bundesliga so häufig wie der Leipziger Werner. Wechselt er zu den Bayern? Das war bislang die Frage. Die Antwort gibt er nun selbst - und ausnahmsweise nicht auf dem Platz.

Fußball-Nationalspieler Timo Werner möchte nicht zum FC Bayern München wechseln. Das sagte der Stürmer von RB Leipzig der "Bild"-Zeitung. "Falls ein Wechsel irgendwann einmal ein Thema werden sollte, würde mich eher ein Schritt ins Ausland reizen als ein Wechsel zu Bayern", so der 24-Jährige. Werner wird auch mit dem englischen Premier-League-Tabellenführer FC Liverpool in Verbindung gebracht - dem Team von Trainer Jürgen Klopp.

Werner sagte, die Herausforderung in einem anderen Land reize ihn "noch etwas mehr" als ein Wechsel innerhalb der Bundesliga. Er würde sich für einen Verein entscheiden, in dem er "maximale Wertschätzung" erfahre. Ein Wechsel zum Rekordmeister war auch schon im vergangenen Jahr ein Thema, die Münchener sagten aber ab.

Werners Vertrag bei Leipzig läuft noch bis 2023. Der gebürtige Stuttgarter war 2016 vom heimischen VfB für 14 Millionen Euro zu den Sachsen geweschselt. In der laufenden Saison erzielte er bereits 21 Treffer. Nur der Münchener Robert Lewandowski liegt in der Liste der Torjäger mit 25 Toren vor ihm. Für die Nationalmannschaft traf Werner in 29 Einsätzen 11 Mal.