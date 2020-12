Werners bittere Torflaute hält an

Derby-Pleite gegen Arsenal Werners bittere Torflaute hält an

(Foto: Pool via REUTERS)

Timo Werner trifft das Tor nicht mehr - stattdessen kassiert sein FC Chelsea eine schmerzhafte Derby-Pleite gegen den FC Arsenal. Die Gunners ranigeren zwar weiterhin weit unten in der Tabelle der Premier League, machen aber mit dem überraschenden Sieg etwas ihren schlechtesten Ligastart seit 46 Jahren wett.

Wieder kein Treffer und die Auswechslung schon zur Halbzeit: Timo Werners Torflaute beim FC Chelsea hat auch bei einer schmerzhaften Derby-Pleite am Boxing Day kein Ende genommen. Der deutsche Nationalstürmer verlor mit Chelsea beim kriselnden FC Arsenal überraschend 1:3 (0:2) und ist nun seit 651 Pflichtspiel-Minuten ohne Treffer.

Chelseas Teammanager Frank Lampard hatte diesmal nach 45 Minuten genug gesehen. Er ersetzte Werner durch Callum Hudson-Odoi. Kai Havertz wurde spät (74.) eingewechselt, Antonio Rüdiger kam nicht zum Einsatz.

Alexandre Lacazette (35., Foulelfmeter) lieferte Arsenal das befreiende Tor nach dem schlechtesten Ligastart seit 46 Jahren. Granit Xhaka traf für das Team des selten geforderten Nationaltorhüters Bernd Leno traumhaft per Freistoß (44.), Bukayo Saka (56.) erzielte das dritte Tor. Tammy Abraham (85.) traf für Chelsea, in der Nachspielzeit parierte Leno einen Foulelfmeter von Jorginho (90.+1).

Für Arsenal war es erst der fünfte Saisonerfolg. Als 14. rangiert der Londoner Klub weiter im unteren Mittelfeld der Tabelle. Die Blues rutschten nach der vierten Niederlage auf Rang sechs ab und haben jetzt sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool.

Arsenal muss auf Gabriel verzichten

Vor dem Spiel gab Arsenal bekannt, dass der brasilianische Abwehrspieler Gabriel Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatte und in die Isolation muss. Der 23-Jährige werde die nächsten drei Spiele fehlen. Seine Landsleute David Luiz und Willian wurden zwar negativ getestet, fühlten sich aber nicht gut und fielen aus.

Beim 0:0 zwischen dem FC Fulham und Ralph Hasenhüttls FC Southampton wurden dem Team des früheren Bundesliga-Trainers gleich zwei Tore vom Videoassistenten aberkannt. Aston Villa setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen Crystal Palace durch. An der Tabellenspitze nahmen sich die Verfolger des Titelverteidigers FC Liverpool gegenseitig die Punkte weg. Der Tabellenzweite Leicester City und Manchester United trennten sich 2:2 (1:1) und eröffneten den von Jürgen Klopp trainierten Reds die Möglichkeit, im Titelrennen weiter davonzuziehen. Liverpool, das mit vier Punkten Vorsprung auf Leicester in den 15. Spieltag gegangen war, ist am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion hoher Favorit.