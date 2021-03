Hansa Rostock erlebt Ungewöhnliches in diesen Zeiten: ein Fußball-Spiel mit Zuschauern im Stadion. Immerhin 700 der 29.000 Plätze sind belegt. Alles läuft "gelungen", lautet das erste Fazit. Positive Schnelltests gibt es nicht, dafür Erkenntnisse - und als Sahnehäubchen einen Hansa-Sieg.

Hansa Rostocks Vorstandschef Robert Marien hat ein vorläufiges positives Fazit nach dem ersten Spiel vor Zuschauern im deutschen Profi-Fußball seit fast fünf Monaten gezogen. "Alles ist gelungen. Wir machen nun eine erste interne Auswertung", sagte er nach dem 1:0-Sieg seines Teams in der 3. Liga gegen den Halleschen FC. Keiner der vor dem Ostseestadion gemachten 1100 Corona-Schnelltests war seinen Angaben nach positiv.

Zu der Partie waren 777 Fans zugelassen. Laut Marien waren etwa 700 in die rund 29.000 Zuschauer fassende Arena gekommen. Alle Besucher und Mitarbeitenden beim Spiel waren vor dem Einlass registriert und getestet worden. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hatte das Spiel mit Zuschauern als wegweisend für andere Sportarten und Branchen bezeichnet.

Ins Stadion ging es nur mit negativem Schnelltest. (Foto: dpa)

Zufrieden zeigte sich nach der Partie auch die Polizei. Insgesamt war sie mit einer Zahl von Einsatzkräften im zweistelligen Bereich im und am Stadion. Die Schnelltests seien reibungslos und ohne Ansammlungen von Menschen abgelaufen, hieß es in einer Mitteilung. Auch während des Spiels hätten sich die Zuschauer an die vorgeschriebenen Abstände und an die Maskenpflicht gehalten. "Die Sportveranstaltung verlief durchgehend besonnen."

Rostock hat bundesweit eine der geringsten Sieben-Tage-Inzidenzen - sie liegt am Samstag bei 22,9. Das Gesundheitsamt der Hansestadt und die Landesregierung hatten ihre Zustimmung für das bundesweite Pilotprojekt gegeben. Die Erfahrungen, die der FC Hansa sammelt, sollen allen interessierten Profivereinen zugänglich gemacht werden. Gäste im Stadion waren unter anderem ein Beobachter vom Deutschen Fußball-Bund, zwei Vertreter von Union Berlin sowie Mitarbeiter von Vereinen anderer Sportarten.

Sportlich sahen sie einen weiterhin erfolgreichen Klub: Mit 57 Punkten belegt der FC Hansa den zweiten Platz hinter Tabellenführer Dynamo Dresden, der am Montag im Spitzenspiel bei 1860 München antritt. John Verhoek (7.) erzielte das Tor des Tages für die Rostocker. Und er kassierte dafür erstmals seit langer Zeit wieder Jubel von den Tribünen.