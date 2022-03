Die Lage beim FC Chelsea ist äußerst turbulent. Wegen der internationalen Sanktionen gegen den russischen Klub-Besitzer Roman Abramowitsch ist die Zukunft des Vereins völlig unklar. Trainer Thomas Tuchel betont, bleiben zu wollen. Doch nun gibt es offenbar einen lukrativen Interessenten.

Wie geht es weiter für Thomas Tuchel? Zwar läuft der Vertrag des deutschen Trainers beim FC Chelsea noch bis 2024, angesichts der massiven Sanktionen gegen den russischen Klubbesitzer Roman Abramowitsch scheint ein Verbleib Tuchels bei den Blues über die Saison hinaus aber unwahrscheinlich. Die Anzeichen für einen Wechsel zu Manchester United verdichten sich.

Wie der "Guardian" berichtet, haben die "Red Devils" den 48-Jährigen im Auge. Demnach taucht der ehemalige BVB-Coach auf einer Shortlist des Klubs auf. Weitere Trainerkandidaten in Manchester seien Erik ten Hag von Ajax Amsterdam und Mauricio Pochettino von Paris St. Germain. Aktuell leitet noch Ralf Rangnick als Interims-Teammanager die Geschicke bei United. Dass der 63-Jährige nach der Saison als Trainer weitermachen darf, ist angesichts des ausbleibenden sportlichen Erfolgs aber nahezu ausgeschlossen.

Am Mittwoch hatte bereits der "Daily Star" die Gerüchte um Tuchel befeuert. Der Zeitung zufolge hat United den Coach als Wunschkandidaten auserkoren. Die Verantwortlichen seien davon überzeugt, dass man den Deutschen mit einem guten Angebot von der Stamford Bridge weglocken könne. Der Rekordsieger der Premier League wolle sogar versuchen, den Ex-Bundesligatrainer noch in dieser Saison nach Manchester zu locken. Was allerdings sehr unwahrscheinlich ist.

Profitieren wollen die "Red Devils" vom Chaos, das aktuell beim FC Chelsea herrscht. Tuchel stellte zuletzt jedoch mehrfach klar, dass er die Saison mit den "Blues" zu Ende spielen wird. "Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass ich bis zum Saisonende bleibe", sagte er.

Die Sanktionen gegen Abramowitsch haben den Klub hart getroffen. Der Champions-League-Sieger und Klubweltmeister darf vorerst keine Transfers mehr tätigen, keine Eintrittskarten verkaufen und musste sämtliche Fanshops schließen. Auch das Budget für Auswärtsreisen wurde beschränkt.