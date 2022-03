Rund um den englischen Topklub FC Chelsea entwickelt sich eine Bieterschlacht. Bis Freitag müssen die Angebote für die Übernahme des Klubs eingegangen sein. Die Blues sind durch Sanktionen gegen den russischen Noch-Eigentümer Roman Abramowitsch schwer angeschlagen.

Der Kreis der Kaufinteressenten am englischen Fußball-Topklub FC Chelsea wächst beständig. Am Mittwoch warf zunächst der Eigentümer des amerikanischen Baseball-Teams Chicago Cubs aus der MLB seinen Hut in den Ring. Wenig später folgte ein Konsortium, zu dem die britische Leichtathletik-Ikone Lord Sebastian Coe zählt.

"Die Ricketts-Familie, Eigentümer der Chicago Cubs, kann bestätigen, dass sie eine Investmentgruppe anführen wird, die am Freitag ein formelles Angebot für den Chelsea Football Club abgeben wird", hieß es in einer Erklärung.

Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, teilte wenig später mit, er habe sich dem Kaufangebot des britischen Geschäftsmanns Martin Broughton angeschlossen. Coe, der die treibende Kraft hinter Londons erfolgreicher Bewerbung für die Olympischen Spiele 2012 war, sagte, der ehemalige Liverpooler Vorstandsvorsitzende Broughton sei der "richtige Mann", da er eine "außergewöhnliche" Geschäftsbilanz und Erfahrung in Anfield mitbringe.

"Aber am wichtigsten ist, dass er wie ich ein lebenslanger Chelsea-Fan und Dauerkarteninhaber für Shed End ist", sagte der Olympiasieger über 1500 Meter bei den Spielen 1980 und 1984: "Wir lieben unseren Verein und werden die Fans immer an die erste Stelle setzen."

Eine New Yorker Handelsbank hatte die Frist für Kaufangebote für den Champions-League-Sieger, bei dem Teammanager Thomas Tuchel und die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger unter Vertrag stehen, bis Freitag gesetzt. Zuvor hatte bereits der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss sein Interesse geäußert. Insgesamt sollen rund 200 unterschiedliche Parteien ihr Interesse an einer Übernahme geäußert haben.

Der bisherige Klubbesitzer Roman Abramowitsch hatte wenige Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine verkündet, Chelsea verkaufen zu wollen. Die britische Regierung verhängte in der vergangenen Woche Sanktionen gegen den russischen Oligarchen.