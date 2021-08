Traumstart für den VfL Wolfsburg. Gegen RB Leipzig gewinnt die Elf vom Mittellandkanal durch einen Treffer von Jerome Roussillon und setzt sich mit drei Siegen aus drei Spielen an die Tabellenspitze. Rasenballsport kassiert bereits die zweite Saison-Niederlage.

Mark van Bommel reckte die Fäuste in den Himmel, dann umarmte der neue Trainer des VfL Wolfsburg jeden einzelnen seiner Tabellenführer. Die Videowand bestätigte: Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel sind die Wölfe in der Fußball-Bundesliga das Maß aller Dinge. Doch der Jubel nach dem verdienten 1:0 (0:0) gegen Vizemeister RB Leipzig fiel gedämpft aus. Denn auf der Tribüne war offenbar ein Fan zusammengebrochen, der reanimiert werden musste. "Als ganzer Verein sind wir gerade ganz woanders und hoffen, dass alles glimpflich ausgeht", sagte Mittelfeldspieler Maximilian Arnold.

Stürmer Wout Weghorst berichtete bei DAZN von dem Vorfall und erklärte: "Wir wollten nicht zu sehr feiern." Jerome Roussillon (52.) traf für die Wolfsburger, die damit als einziges Team im deutschen Profifußball mit weißer Weste dastehen.

Leipzig kann auswärts nicht mehr gewinnen

Leipzig kassierte unter Trainer Jesse Marsch nach dem 0:1 zum Auftakt beim FSV Mainz 05 bereits die zweite Niederlage in der noch jungen Saison. Spielzeitübergreifend war es sogar schon die fünfte Auswärtspleite nacheinander. Begleitet wurde die Partie aus Leipziger Sicht vom Wechsel-Theater um Marcel Sabitzer. Dass der RB-Kapitän - offiziell aufgrund von Adduktorenproblemen - kurzfristig nicht im Kader stand, werteten Beobachter als weiteres Zeichen für den bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern.

Leipzigs Coach Marsch ließ die Sabitzer-Frage am Sonntagabend offen. "Ich weiß, es gibt viele Spekulationen zur Situation mit Sabi. Ich kann ehrlich sagen, er ist verletzt, also ist er nicht dabei. Lasst uns sehen, was passiert in den nächsten Tagen. Wir haben viel über dieses Thema gesprochen", sagte Marsch bei DAZN vor dem Anpfiff.

Keeper Casteels klärt mit dem Kopf

Die 12.058 Zuschauer in Wolfsburg erlebten eine unterhaltsame Partie der beiden Champions-League-Starter mit intensiven Zweikämpfen und viel Tempo - aber zunächst ohne die ganz großen Torraumszenen. Wolfsburg, dessen Neuzugang Luca Waldschmidt sein Debüt wegen einer Kopfverletzung verschieben musste, dominierte in der Anfangsphase mit viel Ballbesitz, Leipzig steigerte sich mit zunehmender Spieldauer und kam vor der Pause zu einigen Abschlüssen.

Die größte Chance der ersten Halbzeit vergab RB-Stürmer Andre Silva. Kurios: Seinen Kopfball aus vier Metern nach einer Freistoßflanke parierte VfL-Torhüter Koen Casteels spektakulär per Kopf, den Nachschuss setzte Mohamed Simakan über das Tor. Auf der anderen Seite schlenzte Ridle Baku den Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke vom Strafraumeck gen Tor - doch Peter Gulacsi kratzte ihn mit den Fingerspitzen aus dem Winkel. Im zweiten Abschnitt übernahmen erneut die Hausherren das Kommando - und wurden prompt belohnt. Weil RB-Keeper Gulacsi eine flache Hereingabe von Renato Steffen nach vorne abwehrte, hatte Roussillon keine Mühe, den Ball aus zentraler Position freistehend über die Linie zu drücken.

Leipzig riskierte nun mehr und drückte auf den Ausgleich, doch torgefährlich blieb zunächst Wolfsburg. Die größte Chance zur Vorentscheidung vergab Wout Weghorst bei einem Konter (58.), als er allein auf Gulacsi zulief - den Ball aber deutlich über den Kasten schoss.