Noch wartet Max Kruse auf seinen ersten Olympia-Treffer. In der Liebe steht es nun 1:0.

Auf dem Platz läuft es für die DFB-Fußballer bei Olympia bisher eher mäßig, dafür bei Stürmer Max Kruse umso besser. Der 33-jährige Angreifer von Union Berlin macht seiner Freundin im TV einen Heiratsantrag. Eigentlich plante er die Aktion für einen anderen Moment.

Fußballer Max Kruse hat nach dem Sieg der deutschen Olympia-Auswahl gegen Saudi-Arabien mit einem Heiratsantrag an seine Freundin Dilara vor laufender TV-Kamera überrascht. Der 33 Jahre alte Kapitän montierte im ARD-Interview in Yokohama erst das Mikrofon vom Ständer, zeigte ein T-Shirt mit Aufschrift - und kniete dann nieder. "Wir sind ja schon ein paar Monate zusammen, fast ein Jahr. Falls du das lesen kannst, frage ich dich, ob du meine Frau werden willst", sagte Kruse breit lächelnd.

Zuvor hatte der Profi von Union Berlin erklärt, dass er die ganze Aktion eigentlich nach einem Tor geplant habe, aber er nicht wisse, ob er noch eines beim Turnier schieße. Die deutschen Fußballer hatten zuvor bei den Sommerspielen von Tokio mit dem 3:2 gegen Saudi-Arabien ihren ersten Sieg gefeiert.

DFB-Team lange in Unterzahl

Das Team von Coach Stefan Kuntz rang den Außenseiter Saudi-Arabien mit 3:2 (2:1) nieder. Bayer Leverkusens Nadiem Amiri (11.) und Frankfurts Ragnar Ache (43.) hatten die deutsche Mannschaft in Yokohama zweimal in Führung geschossen. Nach den Ausgleichstoren durch Sami Al-Nadschi (30.) und Saud Abdulhamid (50.) sorgte Felix Uduokhai vom FC Augsburg mit dem 3:2 (75.) für den Sieg. Nach dem Platzverweis gegen den Bielefelder Amos Pieper (67.) mussten die Deutschen lange in Unterzahl spielen.

Nach dem 2:4 im Auftaktspiel gegen Brasilien stehen die Deutschen nun mit drei Punkten auf dem dritten Platz der Gruppe D. Die Brasilianer waren zuvor gegen die Elfenbeinküste nur zu einem 0:0 gekommen. Deutschland spielt am Mittwoch zum Vorrundenabschluss gegen die Afrikaner im direkten Duell um den Einzug in das Viertelfinale.