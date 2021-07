Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio kann erstmals auch um Medaillen geskatet werden. Die erst 13-jährige Japanerin Momiji Nishiya schreibt Geschichte und gewinnt als Erste eine Goldmedaille in dieser Sportart. Einen anderen Rekord kann sie allerdings nicht brechen.

Nur 42 Jahre alt ist das gesamte Podest der Skateboarderinnen bei ihrer Olympia-Premiere - insgesamt! Die erst 13-jährige Japanerin Momiji Nishiya avancierte zur ersten Skateboard-Olympiasiegerin der Geschichte, auf dem zweiten Platz folgte die ebenfalls 13 Jahre junge Brasilianerin Rayssa Leal. Funa Nakayama, ebenfalls aus Japan, landete mit 16 Jahren als "Altmeisterin" auf dem Bronzerang.

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinnen kann", sagte Nishiya: "Ich bin froh, dass ich in der Lage war, meinen Groove zu finden. Ich habe mir vorgenommen, nicht aufzugeben." Die eindrucksvollen Flugeinlagen der Vize-Weltmeisterin wurden mit 15,26 Punkten von den Kampfrichtern belohnt.

In einem spannenden Schlagabtausch verpasste es Leal (14,64 Punkte) knapp, die jüngste Olympiasiegerin in der Geschichte der Sommerspiele zu werden. Mit ihren 13 Jahren und 116 Tagen hätte sie US-Wasserspringerin Marjorie Gestring abgelöst, die 1936 in Berlin im Alter von 13 Jahren und 269 Tagen Gold gewann. Nishiya ist mit 13 Jahren und 330 Tagen nur unwesentlich älter als die bisherige Rekordhalterin.

Gefahren wurde zunächst in zwei Läufen, hier lag die 20-jährige Niederländerin Roos Zwetsloot als einzige Europäerin im Finale vorne. Anschließend zeigten die Athletinnen noch jeweils fünf Einzeltricks, bei denen Nishiya auftrumpfte. Insgesamt vier Leistungen gingen am Ende in die Gesamtwertung ein. Die Juroren bewerteten dabei Schwierigkeit, Geschwindigkeit, Originalität und Ausführung sowie die Zusammensetzung der Läufe.

Der Skatepark am Hafenbecken von Tokio wird derweil zur japanischen Festung, bereits am Sonntag siegte Yuto Horigome im Street-Finale der Männer. In der zweiten Olympia-Woche geht es mit den Park-Wettbewerben weiter. Die 14-jährige Lilly Stoephasius ist als jüngste deutsche Olympia-Teilnehmerin ebenso wie Tyler Edtmayer qualifiziert. In der Kategorie Street konnte kein deutscher Athlet das Tokio-Ticket lösen.