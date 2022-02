So läuft der vierte Olympia-Tag Im Eiskanal ist deutsches Gold so gut wie sicher

Das deutsche Rodel-Team sammelt fleißig Medaillen, im Finale des Frauen-Wettbewerbs bei den Olympischen Winterspielen sieht es zur Halbzeit nach doppelt Edelmetall aus. Die Biathleten hoffen auf Inspiration durch Denise Herrmann, auf dem Snowboard gibt's gleich zwei aussichtsreiche Chancen.

Biathlon: Denise Herrmann hat mit dem maximalen Erfolg vorgelegt, am Dienstag sind die Männer dran: Nach Sensations-Gold bei den Frauen gehen die deutschen Biathleten im Einzel über 20 Kilometer an den Start. Los geht es für Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees ab 9.30 Uhr deutscher Zeit, eine Medaille wäre ein großer Erfolg. Als Favoriten gelten den Ergebnissen der Weltcup-Saison nach die Norweger Johannes Thignes Bö und Sturla Holm Lägreid, Quentin Fillon Maillet aus Frankreich sowie Alexander Loginow, der für das russische olympische Komitee startet.

Rodeln: Zweites Rennen, zweite Goldmedaille? Auch die deutschen Frauen greifen nach dem Rodel-Sieg, und die Chancen sind hier noch besser als zwei Tage zuvor bei Johannes Ludwigs Triumph. Nach zwei von vier Läufen liegt Natalie Geisenberger vor Anna Berreiter, Weltmeisterin Julia Taubitz dagegen stürzte auf der schwierigen Bahn ebenso wie die Österreicherin Madeleine Egle, die auch als Kandidatin für eine Medaille gehandelt worden war. Die Entscheidung folgt ab 12.50 deutscher Zeit, der vierte und entscheidende Lauf ist für 14.35 Uhr angesetzt.

Ski Alpin: Die Abfahrt wurde zur Enttäuschung und auch vor dem zweiten Olympia-Rennen sind die Erfolgs-Aussichten der deutschen Männer überschaubar. Im Super-G gehen neben dem WM-Zweiten Romed Baumann auch Josef Ferstl, Andreas Sander und Olympia-Debütant Simon Jocher für Deutschland an den Start. Die Favoriten heißen aber Aleksander Aamodt Kilde, Marco Odermatt oder Matthias Mayer und kommen aus Norwegen, der Schweiz und Österreich. Los geht es um 4 Uhr deutscher Zeit.

Snowboard: Der Parallel-Riesenslalom steht auf dem Programm und Deutschland schickt mit Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister gleich zwei Mitfavoriten ins Rennen. Mit dem Rennhang im Genting Snow Park kamen beide im Training gut zurecht, möglich scheint damit sogar zweimal Gold an einem Tag. Die Qualifikationsläufe starten schon um 3.40 Uhr deutscher Zeit, das Finale der Frauen beginnt um 8.39 Uhr, das der Männer folgt um 8.46 Uhr. Hofmeister sowie die weiteren deutschen Starterinnen Carolin Langenhorst und Melanie Hochreiter sind seit frühester Kindheit befreundet und hoffen nun allesamt auf Edelmetall bei Olympia.

Skilanglauf: Das deutsche Skilanglauf-Team geht mit insgesamt fünf Startern in die Sprints. Auf den modernen Anlagen in Zhangjiakou werden Victoria Carl, Sofie Krehl, Pia Fink und Coletta Rydzek für die Frauen antreten. Das Finale ist für 12.47 Uhr angesetzt. Bei den Männern geht lediglich Janosch Brugger an den Start. Die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder geht in einer deutlichen Außenseiterrolle in die dritte und vierte Langlauf-Entscheidung der Winterspiele. Bei den Männern geht es um 13 Uhr um die Medaillen.

Curling Mixed: Das italienische Team ist dank zehn Siegen aus zehn Turnierspielen mit einer makellosen Bilanz ins Finale des Mixed-Wettbewerbs eingezogen. Stefania Constantini und Amos Mosaner feierten im Halbfinale einen 8:1-Triumph gegen Schweden und blieben damit ungeschlagen. Gegner im Endspiel (13.05 Uhr) ist Norwegen. Kristin Skaslien und Magnus Nedregotten setzten sich im umkämpften zweiten Semifinale mit 6:5 gegen Großbritannien durch.

Ski Freestyle: Die chinesische Favoritin Eileen Gu hat bei den Olympischen Spielen in Peking mit etwas Mühe das Finale im Big-Air-Wettbewerb erreicht. Die 18 Jahre alte Doppelweltmeisterin, die gebürtig aus Kalifornien stammt aber für China startet, wurde trotz eines Patzers beim zweiten Sprung auf der Anlage in Shougang Vierte. Die einzige deutsche Starterin Aliah Delia Eichinger verpasste bei ihrem Olympia-Debüt als 18. den Einzug in den Medaillenkampf, der um 3 Uhr beginnt.

Eisschnelllauf: Um 11.30 Uhr werden die Gewinner von Gold, Silber und Bronze über 1500 Meter der Männer ermittelt. Deutsche Athleten sind nicht am Start, Titelverteidiger Kjeld Nuis aus den Niederlanden gilt auch diesmal als einer der Favoriten - ebenso wie sein Landsmann Thomas Krol, aber der US-Amerikaner Joey Mantia, Connor Howe aus Kanada und Zhongyan Ning, der die Hoffnung des Gastgebers auf Edelmetall erfüllen soll.