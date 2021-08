Im und auf dem Wasser gibt es für die deutsche Mannschaft glänzende Aussichten auf Edelmetall. Unter den Königen der Athleten wird sich einer die Krone aufsetzen dürfen - Niklas Kaul nach seinem dramatischen Aus leider nicht. Dafür bahnen sich Medaillen im Radsport, Tischtennis und Hockey an.

Schwimmen, Freiwasser: Noch vor Mitternacht deutscher Zeit steigen die Freiwasserschwimmer im Odaiba Marine Park ins Wasser und suchen ab 23.30 Uhr (6.30 Uhr Ortszeit) ihren Olympiasieger über 10 Kilometer. Laut Bundestrainer Bernd Berkhahn werden sich die hohen Wassertemperaturen von rund 30 Grad und die starke Sonneneinstrahlung auf die Taktik der Schwimmer im olympischen Freiwasserrennen mit Florian Wellbrock und Rob Muffels auswirken. "Ich glaube, dass die Männer sehr, sehr vorsichtig losschwimmen werden", sagte der 50-Jährige nach dem Wettkampf der Frauen am Mittwoch.

Um Kräfte zu sparen, müsse man sich zunächst "tunlichst zurückhalten", sagte er auch mit Blick auf Doppel-Weltmeister und Gold-Kandidat Wellbrock. "Wir hatten überlegt, relativ früh Druck zu machen und vielleicht loszugehen", sagte Berkhahn. "Aber ich glaube, das ist keine gute Idee." Wellbrock und Muffels hatten sich am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) die Anfangsphase des Frauen-Wettbewerbs angeschaut, in dem Leonie Beck aus Würzburg Rang fünf und die Magdeburgerin Finnia Wunram den zehnten Platz belegt hatte.

Leichtathletik: Um 2 Uhr starten Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer in ihren zweiten und letzten Wettkampftag, an dem Königin und König der Leichtathletik gekrönt werden. Deutsche Zuschauer werden die finalen Disziplinen mit einem weinenden Auge betrachten: Denn Weltmeister Niklas Kaul schied am ersten Wettkampftag auf dramatische Art und Weise aus. Beim Hochsprung verletzt der 23-Jährige sich am Fuß, beim anschließenden 400-Meter-Lauf brach er unter Tränen zusammen. Der Gewinner wird nach dem 1500-Meter-Lauf (14.40 Uhr) und die Gewinnerin (für Deutschland sind Vanessa Grimm und Carolin Schäfer am Start) nach dem 800-Meter-Lauf (14.20 Uhr) feststehen.

Währen Nils Brembach und Leo Köpp über 20 Kilometer Gehen (9.30 Uhr) eher Außenseiterchancen besitzen, ist beim prestigeträchtigen 400-Meter-Lauf der Männer überhaupt kein deutscher Starter mehr dabei (14 Uhr). Hier duellieren sich die Favoriten Michael Norman und Michael Cherry (beide USA) mit Steven Gardiner aus den Bahamas.

Hockey: Schnell abschütteln müssen die deutschen Hockeyspieler ihr Halbfinal-Aus gegen Australien (1:3) vom Dienst, denn ab 3.30 Uhr spielt die Auswahl des deutschen Hockey-Bundes um die Bronzemedaille. Im "kleinen Finale" wartet Rekord-Olympiasieger Indien, der im Halbfinale deutlich (2:5) gegen Belgien verloren hatte. Mit einem Sieg würde das Team von Bundestrainer Kais al Saadi eine glänzende deutsche Hockey-Tradition fortsetzen: 2008 und 2012 gab es Gold, 2016 Bronze.

Gegen die Inder setzt Kapitän Hauke auf die Stehauf-Qualitäten seiner Kollegen: "Die Mannschaft ist so eng beieinander und geht von Tag eins auf dieser Reise in die gleiche Richtung, egal was passiert." Der Bundestrainer versprach nach dem engen Halbfinale poetisch: "Wenn man so viel Herz reinschmeißt, dann läuft man Gefahr, dass es auch mal zerbricht", sagte al Saadi und versprach: "Aber ab morgen kleben wir es zusammen." Die deutschen Hockey-Frauen hatten mit einer Viertelfinal-Niederlage gegen Argentinien den Kampf um die Medaillen verpasst. Ab 12 Uhr spielen Australien und Belgien den neuen Olympiasieger aus.

Kanu: Ab 4.27 Uhr stehen die Halbfinals bei den Kanuten an - und es könnte ein erfolgreicher Morgen für die deutschen Boote werden. Das Duo Max Hoff/Jacob Schopf sowie die Einer mit Jule Hake und Sabrina Hering-Pradler waren am Mittwoch direkt ins Halbfinale gepaddelt. Auf Umwegen schaffte das auch Canadier-Spezialistin Lisa Jahn, die als Zweite im Viertelfinale der Kanu-Wettbewerbe bei ihrer Olympia-Premiere ebenfalls weiter kam. Auf dem Sea Forest Waterway zeigte vor allem das Duo Hoff/Schopf eine starke Leistung mit Platz zwei im Vorlauf. Im Endspurt fuhr das Duo souverän an den Slowaken vorbei, allerdings ließen sich die siegreichen Australier nicht mehr abfangen. "Alles kontrolliert, morgen gehts um die Wurst, da können wir noch ein bissel zulegen", versprach Hoff mit Blick auf die folgenden Finalläufe. Insgesamt werden bei Männern und Frauen auf dem Wasser am Donnerstag jeweils zwei Gold-Medaillen vergeben.

Wasserspringen: Die Schwestern Elena und Christina Wassen kämpfen im Halbfinale ab 3 Uhr um den Einzug ins Finale (ab 8 Uhr). "Ich bin sehr glücklich über den sechsten Platz. Dass es so souverän wird, damit habe ich nicht gerechnet", sagte Elena Wassen. Bei ihrer zwei Jahre älteren Schwester war es etwas enger. Sie kam auf 297,15 Zähler und belegte damit den 13. Platz. Die besten 18 Springerinnen qualifizierten sich für das Semifinale am Donnerstag. "Es war kein Riesenfehler dabei. Ich bin einfach glücklich, dass es gereicht hat", sagte sie. Auch Bundestrainer Lutz Buschkow war zufrieden: "Eine sehr schöne Leistung, beide Damen im Halbfinale bei Olympischen Spielen." Den Sieg im Vorkampf sicherte sich die Chinesin Chen Yuxi mit 390,70 Punkten vor ihrer Teamkollegin Quan Hongchan mit 364,45 Zählern. Für Elena Wassen sind es bereits die zweiten Olympischen Spiele. In Rio de Janeiro war sie 2016 als 15-Jährige dabei. Christina Wassen feiert in Tokio ihre Olympia-Premiere.

Handball: Nein, den zweiten olympischen Donnerstag hatten sich die deutschen Handball-Männer ganz anders vorgestellt: Nach der bitteren Viertelfinal-Klatsche gegen Ägypten ist die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason nicht mehr Teil der Medaillenjagd, sondern kann nur noch zuschauen. Wenn überhaupt. Statt der deutschen Auswahl spielt ab 10 Uhr Ägypten gegen Frankreich um den Einzug ins Endspiel, ab 14 Uhr trifft Spanien auf Dänemark.

Tischtennis: Gegen die Tischtennis-Übermacht aus China setzte es für die deutschen Frauen zwar ein deutliches 0:3 im Halbfinale, aber eine Medaille ist weiterhin drin. Im kleinen Finale geht es gegen Hongkong, die Uhrzeit steht noch nicht fest. Das Finale zwischen China und Japan steigt um 12.30 Uhr.

Radsport: Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze zog nur mit Schwierigkeiten ins Viertelfinale im Keirin ein. Trotzdem gilt sie dort ab 9.06 Uhr nach Silber im Teamsprint als eine Favoritin auf die nächste Olympia-Medaille. Aber auch Lea Sophie Friedrich, die bei ihrem Sieg im Vorlauf trotz ihrer jungen 21 Jahre große Souveränität ausstrahlte, darf sich Hoffnungen machen. Das Finale findet um 10.45 Uhr statt. Im Omnium geht es für Roger Kluge, seine Sturzverletzungen von der Tour hat er inzwischen auskuriert, um Edelmetall (ab 8.30 Uhr).

Skateboard: In der Disziplin Park beginnt nun Olympia auch für Deutschlands erfolgreichsten Skateboarder: Tyler Edtmayer startet in seinen Vorlauf trotz eines vor wenigen Tagen gebrochenen Arms (4.06 Uhr). Ab 5.30 Uhr wird dann im finalen Lauf der Olympiasieger gesucht.

Sportklettern: Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte werden im Sportklettern Medaillen vergeben. Deutsche Teilnehmer konnten sich nicht für die Entscheidung in der Indoor-Gipfelhatz qualifizieren (ab 10.30 Uhr).

Basketball: Spätestens im Endspurt in ihrem Viertelfinale gegen Spanien sind die US-Basketballer wohl auf Betriebstemperatur gekommen: Nach Rückstand drehte das Team um Superstar Kevin Durant auf und beendete die Medaillenträume des Weltmeisters. Die Amerikaner hatten 2008, 2012 und 2016 jeweils Gold gewonnen. Allerdings tritt der Weltranglistenerste nicht in Bestbesetzung an und muss in Japan auf Größen wie LeBron James verzichten. In der Vorrunde hatte es zum Auftakt eine Niederlage gegen Frankreich gesetzt. Es war die erste Pleite für die USA bei Olympia seit 2004. Die USA treffen am Donnerstag im Halbfinale auf Australien, Frankreich und die Slowenen mit Luka Doncic spielen den zweiten Finalteilnehmer aus (ab 6.15 Uhr).