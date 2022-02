Nach zwei dramatischen Zusammenbrüchen von Biathlon-Star Ingrid Landmark Tandrevold bei den Olympischen Spielen zieht Norwegen Konsequenzen und nimmt die 25-Jährige mit sofortiger Wirkung aus dem Team. Der Arzt des "Teams Norge" spricht von einer alternativlosen Entscheidung.

Nachdem Ingrid Landmark Tandrevold schon im Anschluss an den Biathlon-Sprint nach dem Zieleinlauf kollabiert war, brach die Norwegerin am Sonntag auch nach der so kraftraubenden Verfolgung im Zielraum zusammen. Die dramatischen Bilder der jungen Athletin gingen um die Welt und haben nun weitreichende Konsequenzen. Denn wie das norwegische Team mitteilte, sind die Spiele für die 25-Jährige mit sofortiger Wirkung beendet.

So schwer den Verantwortlichen die Entscheidung gefallen ist, so alternativlos war sie. Teamarzt Lars Kolsrud erklärte: "Ingrid hat eine Vorgeschichte. Wir haben [nach dem Sprint] gesagt, dass sie sich völlig ausgepowert hat. Aber wenn es zweimal hintereinander passiert, wollen wir kein Risiko eingehen. Wir werden sie jetzt nach Hause bringen und sie dort genau untersuchen."

Laut eigener Aussage steht Kolsrud bereits mit den Ärzten in Kontakt, die Tandrevold schon im vergangenen Jahr untersuchten, nachdem der Biathletin beim Weltcup in Oberhof Ähnliches passiert war. Damals wurden bei ihr Herzprobleme diagnostiziert. "Ich musste diese Entscheidung treffen und nun die Notbremse ziehen. Manchmal muss man eine für die Athletin schlechte Entscheidung treffen, um sie zu schützen", rechtfertigte der Teamarzt den Entschluss, die 25-Jährige von den Spielen in Peking abzuziehen.

Tandrevold äußerte Verständnis für die Entscheidung der Ärzte. Sie sagte am Montag: "Ich bin erst 25 Jahre alt und habe hoffentlich noch viele gute Jahre vor mir. Aber da ich schon früher in meiner Karriere Herzprobleme hatte, müssen wir vorsichtig sein." Noch am Sonntag hatte die Athletin sehr emotional auf ihren zweiten Kollaps binnen weniger Tage geblickt. "Ich hatte einen meiner besten Tage bei der Arbeit überhaupt und plötzlich wurde es einer der schlimmsten." Dass sie nicht mehr starten werde, würde ihr das Herz brechen, sagte sie.

Teamkollegin Tiril Eckhoff bedauerte die Abreise Tandrevolds und sprach von "sehr traurigen Nachrichten" für den Rest der Mannschaft. Gleichzeitig sagte die beste Freundin aber auch: "Ich denke, es war eine gute Entscheidung der Ärzte." Für die Frauen stehen bei den Spielen noch zwei Wettbewerbe auf dem Programm: der Massenstart und die Staffel. Eigentlich war die dreimalige Staffel-Weltmeisterin Tandrevold fest in Norwegens Team eingeplant. Nun wird sie von Karoline Knotten ersetzt, die den finalen Wettkampf gemeinsam mit Dreifach-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland, Tiril Eckhoff und Ida Lien bestreitet.