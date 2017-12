Technik

Haariges und verdrehtes Update: 2018 bringt spannende neue Emojis

Von Klaus Wedekind

Im kommenden Jahr gibt es wieder eine ganze Reihe neuer Emojis. Unter anderem widmet sich der Unicode 11.0 neuen Frisuren und könnte vom Nutzer künftig eine Richtungsentscheidung verlangen.

Wer glaubt, so langsam gäbe es mehr als genug Emojis, der irrt sich gewaltig. Man muss nur mal überlegen, wie viele Tierarten, Lebensmittel oder Sportarten immer noch mühsam geschrieben werden müssen, weil es für sie kein entsprechendes Symbol gibt. Nein, nein, das Unicode-Konsortium hat noch einen langen Weg vor sich, bis das Universum, das Leben und der ganze Rest mit Emojis beschrieben werden können. Eigentlich ist es ein nie endender Prozess, da es ja immer wieder neue Dinge gibt, die uns beschäftigen oder wichtig sind.

Die Planungen für die Emoji-Erweiterung 2018 sind wie Jogi Löws Kaderauswahl für die WM fast abgeschlossen. Die meisten Symbole, die es in die jetzt gestartete Beta-Phase geschafft haben, werden voraussichtlich auch mit dem Unicode 11.0 eingeführt.

Jetzt geht die Party richtig los

Ein wichtiger Punkt in der kommenden Aktualisierung ist laut Emojipedia die Haar-Gerechtigkeit. So wird es unter anderem endlich Köpfe mit roten oder krausen Haaren geben, Glatzköpfe müssen nicht mehr alt und grau sein und Grauhaarige nicht mehr alt. Unfassbar, aber wahr: Bisher gibt es noch kein offizielles Teddybär-Emoji oder einen Reisigbesen und während in der Unicode-Welt schon gesurft werden kann, sucht man dort vergeblich nach einem Skateboard. In den Karnevalshochburgen wird man sich über das Party-Emoji mit Tröte, Konfetti und Hütchen freuen. Man kann es aber auch an Silvester nutzen, wenn einen der neue symbolische Böller genauso wie ein echter auf die Nerven geht.

Höchste Zeit ist es auch, dass Lama, Schwan, Känguru, Mango, Bagels und Garnrolle in die Emoji-Welt einziehen. Und wer hat nicht auf ein Reagenzglas mit giftgrüner Flüssigkeit oder auf Superhelden gewartet? Hundebesitzer können ihren Vierbeiner bald mit einem Knochen-Emoji zum Sabbern bringen und wer den Unterschied zwischen Soft- und Baseball kennt, findet jetzt beide Symbole. Nicht nur wenn es in der Beziehung brennt, ist der neue Feuerlöscher willkommen.

Miesepetrige Kacke unerwünscht

Das Symbol, das wie eine Fliegenklatsche aussieht, die ein kleines, rundes, rotes Insekt zermatschen möchte, ist in Wahrheit ein Lacrosse-Schläger mit Ball. Und das Unicode-Konsortium gibt mit einem Nazar-Amulett Nutzern endlich die Möglichkeit, einen bösen Blick abzuwehren. Chinesen können zum Mondfest künftig mit einem Mondkuchen-Symbol einladen.

Rausgeflogen aus dem Unicode-11.0-Kader sind Emojis, bei denen die Augen mit zwei Fragezeichen oder OK ersetzt wurden. Ihnen wird niemand nachweinen. Etwas unverständlich ist die Entscheidung des Konsortiums, den schlecht gelaunten Kackhaufen nicht in den Kader zu berufen - ist das Symbol nicht sinnvoller als ein fröhliches AA?

Wo geht's lang?

Noch nicht endgültig entschieden ist dagegen, ob man künftig die Richtung von Emojis ändern kann - also ob sie nach rechts oder links blicken, zeigen, fahren, fliegen, gehen, schwimmen, springen oder laufen. Ist doch Banane? Nein, überhaupt nicht. Zum Beispiel nähert sich eine Person, wenn sie nach links geht und entfernt sich, wenn sie nach rechts geht.

Ob künftig Richtungsentscheidungen möglich und welche Emojis endgültig 2018 neu dabei sind, entscheidet das Konsortium schon im Januar. Details würden aber erst im März verkündet, sagt Unicode-Präsident Mark Davis.

Quelle: n-tv.de