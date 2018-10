Technik

Home-Button ade: Das kommende iPad Pro ist wirklich neu

Am 30. Oktober stellt Apple voraussichtlich ein neues iPad Pro vor. Das Tablet wird anders aussehen als seine Vorgänger, denn ohne Home-Button blicken Nutzer nur noch auf ein großes Display - ohne Notch.

Apple lädt zu einem Event am 30. Oktober in New York ein. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden Tim Cook & Co. ein neues iPad Pro vorstellen. Durch Informationen, die "9to5Mac" zugespielt wurden, ist schon einiges über das Gerät bekannt. Es wird sich stark von seinen Vorgängern unterscheiden.

Voraussichtlich wird Apple jetzt auch bei seinem Profi-Tablet den Home-Button verschwinden lassen. Stattdessen wird das Gerät jetzt wie bei den aktuellen iPhones über Face ID entsperrt. Im Gegensatz zu den Smartphones benötigt das Tablet dafür aber keine Einkerbung im Display. Der Rand um den Bildschirm soll zwar sehr schmal, aber immer noch breit genug sein, um die TrueDepth-Kamera mit allen Sensoren unterzubringen. Laut "9to5Mac" funktioniert die Gesichtserkennung, die an der Oberseite des iPad sitzt, auch wenn Nutzer das Gerät im Querformat halten.

Das neue Pro-Tablet wird es wie den Vorgänger in zwei Größen geben, mit einem 10,5- oder 12,9-Zoll-Display. Wie es aussehen könnte haben @OnLeaks und @MySmartPrice in Computergrafiken wahrscheinlich ziemlich gut getroffen.

Apple setzt auf USB-C

Durch einen USB-C-Anschluss kommt das neue Pro-Tablet Apples Anspruch, einen PC ersetzen zu können, ein gutes Stück näher. Unter anderem wird es möglich sein, einen Monitor anzuschließen und darauf 4K-Inhalte wiederzugeben. Mit dem aktuellen Lightning-Anschluss ist dies nicht möglich. Nutzer sollen in den Einstellungen Auflösung, Helligkeit und HDR-Optionen einstellen können.

Was die Kraftreserven betrifft, lässt das neue iPad Pro viele Desktop-Computer hinter sich. Denn Hauptprozessor (CPU) und Grafikprozessor (GPU) von Apples A12X sollen noch leistungsfähiger sein als beim Chip des iPhone XS.

Schließlich soll mit dem neuen iPad Pro auch ein neuer Apple Pencil kommen. Um den Eingabestift mit einem neuen Gerät zu verbinden, ist es nicht mehr nötig, ihn anzustecken. Ähnlich wie die Airpods soll sich der Pencil selbstständig mit dem Tablet koppeln, wenn er in dessen Nähe kommt.

Quelle: n-tv.de