Ein Alptraum für Entwickler Rockstar Games: Ein Hacker veröffentlicht Quellcode, Videos und Screenshots zum kommenden Blockbuster-Spiel "GTA 6". Offenbar ist das Material echt.

"Grand Theft Auto" ("GTA") ist eine der erfolgreichsten und besten Serien der Videospielgeschichte. Der vor neun Jahren veröffentlichte fünfte Teil ist immer noch beliebt und wurde laut Publisher Take Two Interactive bisher rund 170 Millionen Mal verkauft. Kein Wunder, dass die Aufregung groß war, als Rockstar Games Anfang des Jahres verkündete, "GTA 6" sei in Arbeit. Zum Entsetzen des Entwicklers hat jetzt ein mutmaßlicher Hacker offenbar Teile des Quellcodes, frühe Gameplay-Videos und Screenshots veröffentlicht.

"PC Games" nach nennt sich der Leaker "Teapotuberhacker". Er postete insgesamt 90 Dateien in den GTA-Foren. Der Thread ist mittlerweile geschlossen, aber das Material ist weiter online, unter anderem gibt es auch einen Zusammenschnitt auf Youtube.

Material offenbar echt

Zunächst gab es Zweifel an dem geleakten Material. Allerdings passen die gezeigten Szenen eines Gangsterpaars in Miami zu einem Bericht von "Bloomberg" aus dem vergangenen Juli. Den Clips ist anzusehen, dass sie aus einer frühen Phase der Entwicklung stammen. Sie zeigen Dialoge und einige Überfälle der Protagonisten, unter anderem auf ein Diner.

Der Verfasser des "Bloomberg"-Artikel, Jason Schreier, schrieb auf Twitter, seine Quellen bei Rockstar Games hätten die Echtheit des Materials bestätigt. Dies sei eines der größten Leaks in der Videospielgeschichte und ein Alptraum für den Entwickler.

Interessant ist, dass Leaker "Teapotuberhacker" - wie sein Nutzername andeutet - auch behauptet, hinter dem Angriff auf Uber vor sechs Jahren zu stecken. Angeblich zahlte der Fahrdienstvermittler damals 100.000 Dollar für die Vernichtung der erbeuteten Daten.

Laut "Winfuture" behauptete der Hacker, die "GTA 6"-Dateien direkt aus einer internen Slack-Gruppe des Entwicklers heruntergeladen zu haben. "Teapotuberhacker" schrieb außerdem in seinem Thread, möglicherweise werde er weiteres Material veröffentlichen. Kommentare zu dem Vorfall von Rockstar Games oder Take Two Interactive gibt es bisher nicht.