Das Unicode Consortium führt 20 neue Emojis ein. Bei einigen davon ist sofort klar, was sie bedeuten sollen, bei anderen muss man erst überlegen, wofür sie stehen oder kann sie unterschiedlich interpretieren. Google hat bereits eine Umsetzung angekündigt und lässt Emojis künftig auch tanzen.

Manche Nutzer können nicht genug von ihnen haben, vielen gehen Emojis aber auch mächtig auf die Nerven. Die einen werden sich freuen, die anderen vielleicht ärgern, dass das Unicode-Konsortium 20 brandneue Symbole vorgestellt hat. Laut Google gibt es damit jetzt insgesamt mit allen Varianten 3664 Emojis.

Bei so einer hohen Zahl könnte man meinen, dass es kaum noch etwas gibt, was man in Nachrichten noch nicht mit Symbolen darstellen kann. Tatsächlich aber sind unter den Neulingen, die bei Emojipedia schon zu bewundern sind, auch Emojis, bei denen man sich fragen muss, warum sie erst jetzt kommen.

Bei diesem Symbol (Black Bird) kann es sich um eine Amsel (blackbird) handeln, es kann aber auch irgendein anderer schwarzer Vogel sein. (Foto: Emojipedia)

Ingwer war überfällig

Wieso gab es bisher beispielsweise keinen Esel oder keinen schwarzen Vogel? Oder Ingwer - die halbe Menschheit hat schon damit gekocht, bevor die Wurzel in der westlichen Küche Mode wurde. Weshalb gibt es gefühlt schon immer ein Enten-Emoji und erst jetzt ein Gans-Symbol? Seltsam ist auch, dass die Flöte noch kein Unicode-Symbol hatte und Nordländer bisher vergeblich nach einem Elch suchten.

Bei einigen Emojis kann man sich denken, warum sie erst jetzt eingeführt werden. Fächer sind durch Klimaerwärmung und Hitzewellen auch in gemäßigten Zonen üblich geworden. Das Gleiche gilt vermutlich für Quallen, die Touristen zunehmend den Badeurlaub vermiesen.

Bei der Erbsenschote kann man sich fragen, warum so ein leckeres Allerweltsgemüse nicht schon lange "emojisiert" wurde. Es stellt sich aber auch die Frage, wie viele Nutzer Erbsen in der Schote und nicht tiefgekühlt oder aus der Dose kennen.

Eine Hyazinthe kann verschiedene Bedeutungen haben. (Foto: Emojipedia)

Emojis haben oft mehrere Bedeutungen

Die Hyazinthe hat ihren Platz in der Liste des Unicode-Konsortium alleine schon als beliebte Gartenpflanze verdient. Sie ist aber auch durch ihre besondere Symbolik eine Bereicherung. Denn laut "Tollwasblumenmachen.de" ist sie die Blume des Sonnengottes Apollo. Sie steht für Frieden, Zuneigung und Schönheit, aber auch für Macht und Stolz. In christlichen Kirchen findet man die Hyazinthe häufig als Zeichen des Glücks und der Liebe.

Dass der Kamm bisher kein Symbol hatte, mag an der Haarmode der vergangenen Jahrzehnte liegen. Möglicherweise gibt es auch zu wenig Gelegenheiten, diesen Gegenstand in Textnachrichten einzubauen oder kahlköpfige Männer hatten beim Unicode-Konsortium zu lange den Hut auf.

Maracas-Rasseln erinnern ältere Deutsche möglicherweise nur an 50er-Jahre Schlagerfilme mit kultureller Aneignung, in Süd- und Mittelamerika ist das Instrument aus der traditionellen Musik aber kaum wegzudenken.

Einen der beiden neuen Buttons erkennt jeder Internet-Nutzer weltweit sofort: das WLAN-Zeichen. Der andere dürfte in unseren Breiten dagegen eher unbekannt sein. Es handelt sich um das Khanda-Emblem, das Symbol des Sikkhismus. Immerhin hat die in Nordindien entstandene Religionsgemeinschaft weltweit bis zu 27 Millionen Mitglieder, womit der Button wohl überfällig war.

Herzenssache

Laut Unicode-Konsortium war das einzelne pinkfarbene Herz das am häufigsten nachgefragte Symbol. Das Herz gibt es in dieser Farbe bisher schon zweimal im Doppelpack - groß und klein und sich umkreisend. Außerdem findet man in den Emojis ein einzelnes, heranwachsendes pinkfarbenes Herz. Da es sich in allen Fällen um verschiedene Stufen einer sich anbahnenden Beziehung handelt, dürfte beim neuen Symbol alles klar sein.

Andererseits gibt es auch ein funkelndes pinkfarbenes Herz, das nur Bewunderung darstellt. Laut "Body + Soul" ist die Bedeutung des neuen Symbols ähnlich, es soll am besten geeignet sein, Freunden und Familie ihre Zuneigung zu zeigen. Entsprechend sollen die ebenfalls neuen hellblauen und grauen Herzen für eine lässige Liebe/Affäre beziehungsweise als Sympathiebekundung in einem Trauerfall stehen.

Erschütternde Erlebnisse

Interpretationswürdig ist auch der neue zitternde Kopf. Keith Broni, Chefredakteur von Emojipedia, sagte der BBC, das Emoji könne verwendet werden, um eine psychische Erschütterung darzustellen. Es stehe aber auch für die Erfahrung, ein Erdbeben zu erleben.

Der zitternde Kopf kann für gefühlte, aber auch reale Erschütterung stehen. (Foto: Emojipedia)

Das Gans-Symbol begründet Broni übrigens damit, den Begriff "Dumme Gans" in die Welt des Unicodes bringen zu wollen. Das wäre auch eine gute Begründung für den Esel, wobei im Englischen eher das Maultier (mule) störrisch ist.

Bei den von links und rechts "schiebenden" Händen ist man sich im Internet weitgehend einig, dass sie bestens für ein High Five (Abklatschen) geeignet sind. Man kann sich aber sicher sein, dass die Nutzer dafür noch andere Verwendungen finden.

Fliegende Schweine

Dann ist da noch ein einzelner weißer Flügel. Wozu soll das Symbol wohl gut sein? Das beantwortet Google in einem Entwickler-Blogpost. Man könne damit jetzt Schweine fliegen lassen, wenn man die beiden Symbole kombiniert. Wie im Deutschen das pfeifende Schwein ist das im Englischen ein Ausdruck für eine völlig unmögliche Situation.

Google kündigt in dem Blogpost nicht nur an, die neuen Emojis schon bald in Android zu übernehmen. Es teilt auch mit, bereits 200 Animotions - animierte Emojis - fertig zu haben, die Entwickler verwenden können. Dazu gehören das explodierende Gehirn, schlagende Herzen und der lachende Kothaufen.