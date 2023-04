Die Rollei Power Station ist ein idealer Stromspeicher für unterwegs. Sie ist leicht und gut zu transportieren, und hält Notebook, Kühlbox oder Smartphones lange am Laufen. Ideal ist der Einsatz mit einem Solarpanel.

Rollei ist eigentlich vor allem für Kameras und Zubehör bekannt. Doch der deutsche Hersteller versucht sich breiter aufzustellen und bietet jetzt unter anderem auch Powerstations an. Das ist nicht weit hergeholt, schließlich sind Fotografen unterwegs oft auf unabhängige Stromquellen angewiesen. Flaggschiff ist die Power Station 500 für rund 600 Euro, ntv.de hat sie ausprobiert.

Leicht und gut zu transportieren

Mit 29 x 21 x 20,5 cm ist die Akku-Tankstelle etwa so groß wie eine kleinere Autobatterie, wiegt mit nur 6,75 kg aber deutlich weniger. Da sie einen breiten, ausklappbaren Tragegriff hat, ist sie leicht zu transportieren. Das Gehäuse der Rollei Power Station ist komplett aus Kunststoff, macht aber einen hochwertigen und sehr robusten Eindruck. Einen Schutz gegen Wasser oder Staub hat sie allerdings nicht, für Abenteuertrips ist sie also nur bedingt geeignet.

Die Power Staion 500 mit ausgeklapptem Tragegriff und eingeschaltetem Notlicht (niedrigste Stufe). (Foto: kwe)

Zielgruppe sind vor allem Camper oder Gartenbesitzer. Man kann sie natürlich auch bei Stromausfällen einsetzen. Ihre Spitzenleistung von 800 Watt reicht aber beispielsweise für viele Kühlschränke nicht aus, da deren sogenannter Anlaufstrom vorübergehend deutlich höher sein kann, wenn der Kompressor startet.

Ideal für unterwegs

Für Kühlboxen ist die Powerstation mit einer kontinuierlichen maximalen Gesamtleistung von 600 Watt dagegen sehr gut geeignet. Ihre Kapazität von 450,8 Wattstunden (Wh) hält sie bei einem Bedarf von etwa 50 Watt rund acht Stunden am Laufen. Ein Smartphone kann man fast 40 Mal laden, Notebooks etwa 19 Mal. Ventilatoren kann das kleine Kraftpaket im Schnitt 16 Stunden versorgen, eine handelsübliche Drohne hebt mit ihrer Hilfe rund 16 Mal ab.

Ein Solarpanel zum Aufladen unterwegs ist ideal, kostet aber extra. (Foto: kwe)

Einen Fernseher kann man auch ein paar Stunden betreiben. Dabei sollte man aber bedenken, dass der Lüfter recht häufig und ziemlich laut loslegt, um eine Überhitzung zu vermeiden. Das ist speziell der Fall, wenn die Powerstation gleichzeitig geladen und entladen wird.

Die Laufzeiten stammen vom Hersteller, basierend auf dem üblichen Strombedarf der Geräte. Das Display der Power Station 500 zeigt leider nur In- und Output an, aber nicht die geschätzte Restlaufzeit. Das wäre aber nur ein willkommenes Extra, ansonsten ist die Rollei-Powerstation umfangreich ausgestattet.

Dazu gehört unter anderem ein Notlicht auf der Rückseite. Dessen LEDs können in drei Stufen sehr hell leuchten, verbrauchen dabei aber nur 1, 2 oder 3 Watt.

Ausreichend Anschluss- und Lademöglichkeiten

Anschlüsse sind ausreichend vorhanden. Die Power Station 500 verfügt über zwei 230-Volt-Steckdosen, an der Geräte mit bis zu 400 Watt betrieben werden können. Für Ausrüstungen, die 12 Volt Gleichstrom benötigen, gibt es zwei 5525-Buchsen und einen Autoanschluss. Dazu kommen drei USB-A-Eingänge und eine USB-C-Buchse, die Geräte mit bis zu 100 Watt betanken kann.

Aufladen lässt sich die Powerstation über die Steckdosen, den Autoanschluss oder die USB-C-Buchse. Wer es eilig hat, kombiniert eine Steckdose mit dem USB-C-Eingang. Dann ist das Akku-Paket in rund vier Stunden vollgetankt. Der Autoanschluss schafft das bei 120 Watt in 4,5 Stunden, an den beiden anderen Eingängen dauert es sechs Stunden.

Starkes Team mit Solarpanel

Fast gleich schnell ist die Power Station 500 im Idealfall mit dem optional für knapp 300 Euro erhältlichen 100-Watt-Solarpanel geladen, das zum Testumfang gehörte. Es ist mit 3,6 kg ebenfalls sehr leicht und lässt sich zusammengeklappt problemlos tragen.

Nicht schlecht: In der April-Sonne lieferte das Panel im Test bis zu 81 Watt. (Foto: kwe)

Für die ideale Ausrichtung zur Sonne hat das Panel zwei Ständer integriert, die Kabel finden in einer flachen, angenähten Tasche Platz. Wie für Steckdose und Autoanschluss gehört zum Lieferumfang der Rollei Power Station 500 auch das Anschlusskabel für das Solarpanel.

Theoretisch tankt die Sonne die Powerstation in 6,5 Stunden auf. Dafür müsste das Panel aber dauerhaft die volle Leistung von 100 Watt liefern. Das gelingt nur unter Idealbedingungen, wenn keine Wolke den Himmel trübt und das Panel ohne jeden Schatten im perfekten Winkel aufgestellt ist. Außerdem lässt der Wirkungsgrad nach, wenn sich das Panel stärker erhitzt. Und das ist schon jetzt, Ende April, der Fall.

Im Test wurden bei wolkenlosem Himmel bei einer Außentemperatur von 17 Grad und einer fast optimalen Ausrichtung bis zu 81 Watt Ladestrom erreicht. Das ist sehr ordentlich, und Rollei verspricht, dass das Panel nach fünf Jahren noch mehr als 80 Prozent Leistung bietet.

Haltbarkeit ist auch ein großer Vorteil der Power Station 500, deren LiFePo4-Akku (Lithium-Eisen-Phosphat) eine sechsmal längere Lebensdauer als herkömmliche wiederaufladbare Batterien haben soll. Laut Rollei hat die Powerstation nach 2000 Ladezyklen noch mindestens 80 Prozent Kapazität. Zusätzlich speichert die Akku-Technik Strom sehr lange, und es gibt bei ihr keine Tiefenentladung mehr.

Fazit

Die Rollei Power Station bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist vielseitig einsetzbar, hat ausreichend Kapazität und ist sehr transportabel. Zudem ist sie langlebig und schont damit Umwelt und Geldbeutel - vor allem, wenn sie solar aufgeladen wird. Eine Alternative mit höherer maximaler und Spitzenleistung ist unter anderem die Ecoflow River Pro 2. Sie ist allerdings auch 200 Euro teurer.