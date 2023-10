Zwei Helden und viele Superschurken in einem bombastischen New-York-Setting: "Marvel's Spiderman 2" verspricht wieder ein Action-Feuerwerk für die Playstation 5 zu werden. Dabei gibt es die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft gleich in doppelter Ausführung.

Was ist besser als ein Spider-Man? Richtig! Zwei Spider-Men. Mit dieser einfachen Formel wollen Playstation Studios und Insomniac Games Marvel-Fans abholen und für "Marvel's Spider-Man 2" begeistern. Entsprechend ist der exklusive Playstation-5-Titel sowohl die Fortsetzung der vorangegangenen Actionspiele von 2018 und 2020, als auch die Zusammenführung zweier Comic-Generationen. Denn mit dem klassischen Peter Parker und dem modernen Miles Morales schwingen sich zwei spinnenartige Superhelden gleichzeitig durch den Hochhaus-Dschungel von New York. Ob der Doppelpack auch doppelt gut ist, hat ntv.de ausgiebig getestet.

Während Miles Morales im letzten Abenteuer noch den Spinnen-Azubi und die Urlaubsvertretung für Peter Parker gegeben hat, ist er nun Superheld in Vollzeit. Dass es gleich zwei Super-Spinnen braucht, liegt am neuen Superschurken Kraven the Hunter. Der Großwildjäger mit übermenschlichen Kräften und einer Armee an Gefolgsleuten im Crocodile-Dundee-Look hat es auf andere Superschurken der Stadt abgesehen. Scorpion, Lizard oder Sandman - keiner ist vor ihm sicher. Selbst Bösewichte, die Spider-Man bereits ins Hochsicherheitsgefängnis befördert hat, werden von Kraven erst befreit und dann als Beute gejagt.

Dazu mischt auch noch Venom mit. Der Alien-Symbiont ist anfangs ein Teil von Peters bestem Freund Harry Osborn, später zeckt er sich in den Ur-Spider-Man und entwickelt ein Eigenleben. Aus Spoiler-Gründen wollen wir hier nicht ins Detail gehen, die Story bietet in jedem Fall einige Twists und trägt das Spiel um die 25 Stunden, sofern man keine Nebenmissionen angeht. Der Spieler kann munter zwischen Miles und Peter hin und her wechseln. Um die Geschichte voranzutreiben, ist dann aber immer einer der beiden festgelegt. In vielen Situationen treten sie auch zusammen auf und meistern die Aufgaben im Teamwork. "Be Greater. Together", lautet das Motto des Spiels, zusammen Schurken und Ganoven verprügeln bleibt jedoch ein Zusammenspiel mit der KI - einen Koop-Modus für zwei Spieler gibt es nicht.

New York - eine Perle im Spiel. (Foto: Marvel)

Wie schon vor drei und fünf Jahren - die Story ist ein echtes Pfund. Spannungsbogen, Action, Dramatik und Emotionen sind von den Entwicklern toll abgestimmt, nach einem abgeschlossenen Kapitel will man eigentlich direkt ins nächste springen. Dabei gibt es wieder jede Menge abseits der Hauptstory zu entdecken. Die Fülle an Nebenmissionen ist wieder breit gefächert: Kravens Waffenlager stilllegen, sich Verfolgungsjagden mit Drohnen liefern, Mysterios Rätsel lösen, Prowlers geheime Verstecke finden oder an einem Foto-Wettbewerb teilnehmen. Die Hauptstory ist aber so gut, dass man viele der Aktivitäten erst einmal links liegen lässt.

Dabei geht ein wenig der Blick für das wunderschöne New York verloren. Es gibt mehr Details und mehr zu sehen, die Stadt wirkt durch Bewohner und Verkehr noch einmal lebendiger - vor allem weil so ziemlich alles mit Spider-Man interagiert. Die Foto-Spots abzuklappern ist eine schöne Nebenaufgabe, um zu sehen, wie viel Liebe die Entwickler in die Gestaltung der Metropole gesteckt haben. Gepaart mit der beeindruckenden PS5-Grafik und den Raytracing-Effekten strahlt der Big Apple im Spiel noch genialer als schon in den Vorgänger-Spielen.

Nur Fliegen ist schöner

Erkundungs-Skydive durch New York - in Spider-Man 2 ist das Dauerprogramm. (Foto: Marvel)

Die Welt im Spiel ist insgesamt noch ein Stück größer geworden. Mit Brooklyn und Queens weitet sich das Abenteuer auf die Bezirke östlich des East River aus. Ein entscheidendes neues Feature, um New York zu erkunden, ist der Wingsuit. Vorbei sind die Zeiten, in denen Spider-Man die U-Bahn als Hilfsmittel genutzt hat - die Spider-Men können dieses Mal zeitweise fliegen. Um die Flugdauer zu verlängern und die Geschwindigkeit zu erhöhen, gibt es in New York zahlreiche Windströme, die die beiden Helden nutzen können. Zwischen Hochhäusern schwingen und an ihnen hinaufsprinten geht weiterhin. Der Freiheitsgrad in der Fortbewegung ist hier wieder sehr hoch.

In Kämpfen mit Kravens Gefolgsleuten oder anderen Bösewichten sind die Spider-Men mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet, haben aber dieselben Gadgets, etwa Supermagneten, Fangnetze oder die klassischen Spinnennetz-Schießer. Dazu gibt es drei Fähigkeitenbäume: einen für Peter, einen für Miles - hier lassen sich die Spezialattacken verbessern. Und einen gemeinsamen, mit dem sich die Basisattacken und Bewegungen verbessern lassen. Alleine durch die Symbiose mit Venom gibt es hier deutlich wuchtigere und toll animierte Spezialattacken zu sehen, doch auch Miles kann seine bioelektrischen Kräfte, die er im Vorgänger erlangt hat, noch einmal steigern - und unter anderem Kettenblitze produzieren.

Venoms Fähigkeiten sorgen für eine ganze neue Form von Action. (Foto: Marvel)

Es bleibt dynamisch. Schnell, agil und krachend wirkt fast jede Auseinandersetzung, an der einer der beiden Spinnen-Helden beteiligt ist, wie ein durchchoreografiertes Action-Spektakel - sofern man die Mechaniken aus Angriff, Parade und Ausweichen gemeistert hat. Wem das alles zu schnell geht, der kann die Spielgeschwindigkeit in den Kämpfen runterschrauben.

Schrauben darf man auch an den Helden, zumindest rein optisch. Es gibt jede Menge Anzüge, die sich freispielen lassen. Die bedienen sich an Filmen, Comics und den Vorgängern. Ein futuristischer "Spider-Man 2099", Spider-Man im Noir-Look oder eine Samurai-Variante - so bunt und skurril war die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft wohl noch nie. Um alle Anzüge zu erhalten, muss man allerdings auch zahlreiche Nebenmissionen erfolgreich absolvieren.

Es gibt nur kleinere Schwächen im Spiel: Die Story wirkt für Quereinsteiger überladen an Charakteren. Und wer nicht die Geschichten aus den ersten beiden Spielen auf dem Zettel hat, benötigt Zeit, um sich einzufinden. Mit einem Rückblick zu den Ereignissen findet "Marvel's Spider-Man 2" zwar einen guten Einstieg, es gibt aber so viele Anspielungen, die erstmal nicht aufgelöst werden.

Zwei Helden, viele Superschurken, unzählige Aufgaben und Anzüge in einem bombastischen New-York-Setting sorgen zusammen mit der packenden Story für ein Feuerwerk an Spider-Action. "Marvel's Spider-Man2" ist ein Muss für jeden Marvel-Fan und einfach ein wilder Ritt quer durch das Superhelden-Universum.