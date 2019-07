Microsofts Windows Defender ist endgültig in der Spitzenklasse angekommen. Bei AV-Test holt sich der Gratis-Virenschutz zusammmen mit drei kostenpflichtigen Programmen den Testsieg.

Schon in den vergangenen Tests von AV-Test schnitt Microsofts kostenloses Antivirus-Programm Windows Defender kontinuierlich gut ab und wurde im Frühjahr zum "Top Product" gekürt. Zum Testsieg fehlte dem Windows-10-Bordmittel aber immer ein wenig das Tempo. Das heißt, weil der Defender die Installation von häufig genutzten Programmen etwas zu stark verzögerte, zog ihm AV-Test regelmäßig einen halben Punkt ab. Doch das hat sich jetzt erledigt, im jüngsten Vergleich holte sich der Windows Defender mit makelloser Weste und voller Punktzahl den Testsieg.

Kein Schädling kam durch

In der wichtigsten Disziplin "Schutzwirkung" ließ Microsofts Türsteher keinen einzigen Schädling durch. Bei der "Benutzbarkeit" produzierte er nicht einen Fehlalarm und blockierte auch nicht fälschlicherweise Nutzeraktionen. Und was die "Geschwindigkeit" betrifft, hat Microsoft die Trödelei des Defender so weit reduzieren können, dass er endlich auch in dieser Disziplin die volle Punktzahl einfahren konnte.

Nur drei bezahlpflichtige Programme schitten ebenso gut ab wie der Windows Defender und holten im Test ebenfalls 18 Punkte: F-Secure Safe, Kaspersky Internet Security und Norton Security.

Kein Totalversager

Insgesamt verlieh AV-Test neun von 20 geprüften Antivirus-Programmen das Prädikat "Top Product". Dazu zählt auch die kostenlose, werbefinanzierte Software Avast Free AntiVirus. Sie holte bei "Geschwindigkeit" und "Benutzbarkeit" jeweils die vollen sechs Punkte, leistete sich aber ein paar Ausrutscher bei der "Schutzwirkung" und bekam dafür einen halben Punkt abgezogen.

Durchgefallen ist kein Testkandidat. Alle 20 Programme erhielten von AV-Test eine Zertifizierung. Dazu gehören auch die Schlusslichter Malwarebytes Premium und Webroot SecureAnywhere, obwohl sie für ihre Schutzleistung gerade mal zwei Pünktchen bekamen.